Le long calvaire des gitans de Mijek

Si les gitans ou ceux qu’on appelle les gens du voyage, sillonnent l’Europe où ils vivotent d’une année à l’autre de petits larcins leur permettant de faire marcher les roulottes à bord desquelles ils vivent et se déplacent, la famille de Bouchraya qui compte 7 membres et se compare à ces gitans, n’a qu’une voiture en guise de toit.

Dans un nouvel appel lancé à travers Whatsapp, Hamady Bouchraya Salah dément ce que la direction du Polisario a propagé le concernant et demande une intervention d’où qu’elle vienne à même de lui permetter d’avoir le statut de réfugié que lui garantiraient toutes les conventions internationales. Il a rappelé que la version donnée par le Polisario et qui le désigne comme orpailleur est sans fondement, qu’il n’a jamais été chercheur d’or et qu’il observe un sit-in à bord de la voiture dans laquelle il vit avec sa femme et leur cinq enfants (Salek 15 ans, Aminatou 12 ans, Khadijatou 10 ans, Mohamed 8 ans handicapé, épileptique et sourd-muet et Khaoula 1 an).

Dans un enregistrement vocal qu’il a envoyé via Whatsapp, Hamady Bouchraya qui a déclaré que la MINURSO ne lui a accordé aucune importance, se bornant à parler avec la direction du Polisario. Et d’expliquer : « Celui-ci ne me représente pas et si je suis venu dans la zone de Mijek, c’est parce qu’il y a un poste de la MINURSO auquel j’ai pu accéder malgré les restrictions de la direction du Polisario et aux responsables à qui j’ai expliqué mes problèmes avant de demander leur intervention en leur disant qu’à l’instar de tous les Sahraouis nous souffrons et cherchons secours. »

Hamady Bouchraya a également insisté sur le fait que son message ne doit être déformé par quiconque et affirmé qu’il est prêt à rencontrer toute personne qui viendrait le voir. Il demande à bénéficier du statut de réfugié pour fuir la famine et la pauvreté qu’il endure avec les siens et tous les Sahraouis des camps de Tindouf vu les conditions de vie qui leur sont imposées par le Polisario et qu’ils diront leur mot le moment venu.