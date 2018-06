Le karaté ouvre le bal des médailles marocaines aux Jeux méditerranéens de Tarragone

Les karatékas marocains ont brillé lors de la deuxième journée des Jeux méditerranéens, offrant au Royaume ses deux premières médailles dans cette compétition qui se tient dans la ville espagnole de Tarragone (nord-est) du 22 juin au 1er juillet.

Ainsi, dans la catégorie des -60 kg, Abdessalam Ameknassi s'est adjugé la médaille d'or en venant à bout du Tunisien Azzouazi Nader sur un score de (2-0).

Après cette belle victoire, le jeune Marocain s'est félicité d'avoir offert au Maroc sa première médaille d'or, quoique le score ne reflète pas "vraiment" la difficulté de son duel face à son adversaire tunisien.

"L'entame du combat était très difficile. J'ai essayé de garder ma concentration et d'appliquer à la lettre les consignes de mon entraîneur et d'attaquer dans les moments opportuns", a expliqué Ameknassi, tout ému.

Pour sa part, Aicha Sayah (-50 kg) a laissé filer "de justesse" la médaille d'or et s'est contentée de l'argent. En finale, Sayah avait en face d'elle la Serbe Jelena Milivojcevic qu'elle dominait (2-1) avant de craquer lors des dernières secondes du match et d’être rattrapée (2-2). Elle a été déclarée perdante sur décision des juges.

"J'aurais aimé décrocher la médaille d'or mais j'ai craqué lors des dernières secondes", a regretté Sayah. "Je continuerais à travailler avec acharnement et sérieux pour gagner une médaille aux championnats du monde et honorer les couleurs nationales", a-t-elle promis.

En revanche, les nageurs marocains Lahrichi Driss et Saber Said, engagés respectivement dans les épreuves du 50m dos et 200m 4 nages, ont raté leur entrée en lice et quitté la compétition dès les séries éliminatoires. Ils auront encore la chance de se rattraper dans d'autres épreuves.

Pour leur part, Bader Siwane et Nabil Kouzkouz, engagés dans le triathlon ont fini respectivement 12è et 13è.

Champion d'Afrique (Rabat), Siwane a bouclé l'épreuve de la nage (750m) en 10min 17sec, celle du vélo (20km) en 34min 23sec et la course à pied (5km) en 17min 45sec.

"Le niveau était très élevé, surtout avec la présence de triathlètes de renom", en l'occurrence le Portugais João José Pereira, qui s'est adjugé la médaille d'or, a souligné Siwane, mettant en avant la nécessité d’améliorer son niveau au vélo et à la course à pied.

Dans le même sens, Kouzkouz, le plus jeune participant dans cette discipline, s'est dit content d'avoir représenté le Maroc dans ces Jeux soulignant qu'il devrait travailler encore plus lors des prochaines échéances auxquelles il prendra part.

Un total de 113 sportifs représentent le Maroc dans cette compétition sportive, engagés dans 20 disciplines: athlétisme (23), football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7) et boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach-volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).

Pendant 10 jours, la ville touristique de Tarragone accueille quelque 4.000 sportifs de 26 nationalités, 1.000 juges et représentants des Fédérations internationales et du Comité international des Jeux, 1.000 journalistes du monde entier, 3.500 bénévoles chargés de répondre aux besoins organisationnels et plus de 150.000 spectateurs.