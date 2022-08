Le jour où Sheila a sauvé une famille de la noyade

Véritable icône des années yéyé, Sheila figure parmi les rares chanteuses françaises à connaître la célébrité dans l'Hexagone et à l'international. Si elle démarre sa carrière dans la musique en 1960, c'est finalement trois ans plus tard, avec la sortie de son deuxième 45 tours, que son talent est reconnu. Sa motivation, sa voix ainsi que son dynamisme lui permettent d'ailleurs de collaborer avec de grands noms de la scène artistique comme Nile Rodgers, Keith Olsen ou encore le groupe Chic. Une carrière qui force l'admiration puisque l'ancienne amie de Johnny Hallyday est toujours active près de 62 ans après ses débuts. Force est de constater que Sheila s'est fait une réelle place dans le monde du quatrième art. Mais si elle a marqué la mémoire de ses nombreux fans, elle garde aussi une place essentielle dans la vie d'une mère de famille, à qui elle a sauvé la vie durant l'été 1969. Sheila se souviendra à vie de ce jour d'été 69 à Saint-Raphaël, quand elle est venue en aide à plusieurs personnes qui risquaient de tomber en mer. "Un jour, je suis partie en mer, le mistral s'est levé, il y avait beaucoup de houles. Et soudain, on a aperçu un zodiac en perdition. Son moteur s'était noyé", s'est souvenue l'ancienne épouse de Ringo en 2019 dans les colonnes du Parisien. Ni une, ni deux, la mère de feu Ludovic Chancel s'est dirigée vers le bateau. "On a récupéré les personnes à bord. Parmi elles, il y avait une femme enceinte qui a accouché le lendemain d'une petite fille", a-t-elle déclaré. Et pour la remercier, cette mère de famille a décidé d'appeler sa fille Sheila, tout comme la chanteuse. Une belle preuve de reconnaissance qui restera gravée à vie dans la mémoire de la star.