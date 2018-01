Le jeune Dolan a déjà un nouveau projet de film

Pour son huitième film, Xavier Dolan, âgé de 28 ans seulement, retournera dans son Québec natal pour se mettre en scène dans le premier rôle. Il confie au Hollywood Reporter que son prochain long métrage, déjà scénarisé, s’appellera Matt & Max. Le tournage semble prévu pour l’automne 2018, en langue française cette fois. Après avoir remporté à Cannes le Prix du jury pour Mommy en 2014 et le Grand prix pour Juste la fin du monde, Xavier Dolan s’est en effet accordé un long métrage en anglais avec des vedettes internationales à l’affiche. The Death and Life of John F. Donovan sera donc emmené par Kit Harrington dans le premier rôle (Game Of Thrones).

Il donnera la réplique à Jacob Tremblay (Room), Natalie Portman (Black Swan), Jessica Chastain (Le Grand Jeu), Susan Sarandon (Thelma & Louise) et Kathy Bates (American Horror Story). La date de sortie n’a pas encore été officialisée.

C’est pour mieux se recentrer sur des thématiques qui lui sont chères que Xavier Dolan souhaite retourner dans son pays natal : "J'ai récemment été confronté à des récits si mûrs comme Boy Erased, Call Me by Your Name et Seule la terre qu'ils m'ont donné envie de parler d'homosexualité d'un point de vue plus adulte - moins post-adolescent, et de parler de ma génération ainsi que de mes amitiés", confie le cinéaste au Hollywood Reporter.

Le personnage de Max sera interprété par Xavier Dolan, tandis que celui de sa mère le sera à nouveau par Anne Dorval, qui revient pour la cinquième fois dans un de ses films. Côté ambiance, selon le réalisateur, il faut s’attendre à un projet à mi-chemin entre Tom à la ferme, esthétiquement, emporté par l’énergie de Mommy.

En attendant de voir à quoi nouvel opus va ressembler, on pourra retrouver le jeune génie du cinéma en comédien dans le premier film de Joel Edgerton, Boy Erased, où il fera face à Nicole Kidman (Moulin Rouge), Russell Crowe (Gladiator), Lucas Hedges (Lady Bird), Flea (le bassiste des Red Hot Chili Peppers) ainsi que le comédien / réalisateur. Sortie prévue le 21 novembre 2018.