Le hooliganisme, cet intrus qui nuit à la beauté du football marocain

Professionnalisme, jeu technique, terrains de grande qualité et bientôt la VAR sont autant de facteurs qui placent la Botola Maroc Telecom Pro 1 en tête des championnats arabes et africains en 2018. Cependant, quelques comportements de certains "supporters" continuent de susciter maintes interrogations. Sont-ils une forme de hooliganisme, ou s'agit-il simplement d’un manque d’éducation et de culture des "stades" ?

Le coup de sifflet du tant attendu derby de l’Oriental opposant le Mouloudia d’Oujda à la Renaissance de Berkane, est enfin donné.

Un très beau stade d’Honneur aménagé et réhabilité pour accueillir ce choc pas comme les autres. Des attaques dans les deux sens, spectacle dans les gradins et du beau football sur le terrain.

A la 54è minute, Abdellah Khafifi a ouvert le score pour l’équipe locale. Un avantage maintenu jusqu’à la fin de la rencontre. Jusque-là, tout se passait à merveille, mais le reste de l’histoire n’était pas du tout prévu !

Des actes de violence déplorables ont émaillé ce match. Des centaines de supporters oujdis ont envahi la pelouse pour se diriger droit vers le public adverse.

Heureusement aucune victime n’est à signaler, mais beaucoup de dégâts et surtout des scènes qui nuisent à l’image du football marocain.

Ces scènes de vandalisme rappellent bien d’autres. La dernière en date remonte au 13 janvier dernier. Lors du match face au Kawkab de Marrakech (2-1), les supporters de l’Olympic de Safi ont arraché plusieurs sièges de la tribune pour ensuite les lancer sur la pelouse du stade un comportement qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité la colère de toutes les composantes du football national.

Face à ce phénomène inquiétant, qui dépasse parfois les frontières des stades pour toucher les libertés personnelles et les biens d’autrui, que faut-il faire? Comment doit-on réagir ? Selon les spécialistes du football national, le remède à ce phénomène ne doit pas se limiter uniquement aux volets sécuritaire et répressif. Il doit surtout prévoir des méthodes et des programmes pour sensibiliser et encadrer ces milliers de supporters, afin qu'ils se rendent aux stades avec le seul but d'encourager leurs équipes dans une ambiance conviviale et festive.

C'est dans ce sens qu'une réunion a été tenue, notamment entre les ministres de la Justice, de la Jeunesse et des Sports et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur ainsi que le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) pour examiner la situation et prendre des décisions en vue de lutter contre ce phénomène.

Ainsi, il a été procédé à l'enrichissement des dispositions de la loi n° 09-09 pour qu’elle soit appliquée avec rigueur à l'égard des personnes impliquées dans les actes de violence.

La réunion a également recommandé de renforcer la coordination institutionnelle entre tous les secteurs et d'appliquer les dispositions du Code de discipline de la FRMF envers les clubs, notamment en les privant de leur public.

Inculquer les valeurs du sport à nos enfants, à savoir le dépassement, le respect de soi, de l'adversaire, des règles du jeu, de solidarité et d’esprit d'équipe nous aidera sûrement à faire face à ce phénomène.