Le groupe marocain “Tarwa N-Tiniri” enchante le public norvégien

Exposition



Salman Ezzammoury a inauguré, jeudi dans l’espace Rivages de la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger, le vernissage de son exposition "Mon interprétation", une palette de 28 tableaux qui donnent à voir une rare sensibilité où l'art et l'humanisme se donnent allègrement la réplique.



L'exposition regroupe des scènes mondaines et d'autres plus recherchées, comme en témoignent les titres des tableaux: "The dance of love" (Danse de l'amour), "Urbanism" (Civilisation), "Yourself in the mirror" (Ton visage dans le miroir), "People from Tokyo" (Des gens de Tokyo), "The woman in the mirror" (La femme dans le miroir), "Climate change "(Changement climatique) et "Corona and our freedom"(Corona et notre liberté). "Je voyage beaucoup et mon exposition traite, donc, de divers sujets, qui peuvent être subjectifs, philosophiques, sociaux ou liés aux questions de climat ou de pollution", a expliqué l'artiste dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP.



"L’artiste voyageur", comme il se décrit lui-même, puise son inspiration dans des sujets marocains, mais aussi en lien avec des questions mondiales ou à vocation humanitaire. "Je ne peux dire que le tout est propre à moi ou à ma marocanité (…) l’art n’a pas de nationalité", a-t-il souligné. Il a indiqué que cette exposition se veut un moment d'échanges et de nouvelles rencontres pour transmettre un message d'amour et de paix, l'art étant, selon lui, cette passerelle qui "rassemble les gens dans l'amour, la paix et la coexistence". Et pour cause, a relevé dans une déclaration similaire Fatiha Amlouk, responsable du Pôle de l'art, de la culture et de la communication à la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger, cette exposition propose "un style et une démarche iconoclastes où la photographie est intégrée à la peinture".