Le groupe des Verts au Parlement européen se félicite de l’intermédiation du Maroc dans le dialogue inter-libyen

Le groupe des Verts au Parlement européen s’est félicité, jeudi, de l’intermédiation du Maroc dans le dialogue inter-libyen. «Félicitons l’intermédiation du Maroc, partenaire de l’Europe et acteur régional qui démontre ici son envergure diplomatique», a souligné le député européen Mounir Satouri dans un tweet au nom du groupe des Verts au Parlement européen.



«Je salue l’accord auquel sont parvenues la délégation du Haut Conseil d’Etat, et la Chambre des représentants lors du round de dialogue inter-libyen à Bouznika (2-6 octobre). Cette étape est déterminante», s’est félicité l’eurodéputé français en charge du dossier libyen au sein de son groupe politique. Il a affirmé que «ces accords sont décisifs pour le choix des titulaires des postes de souveraineté et ce, conformément à l’article 15 de l’accord de Skhirate», exprimant sa disposition avec ses collègues du Parlement européen pour veiller à ce que l’Europe soutienne cette étape déterminante de Bouznika et assume son rôle dans la sortie de crise.