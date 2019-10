Le groupe de travail sur l'enseignement préscolaire de la Chambre des représentants se réunit avec les AREF

Le groupe de travail thématique chargé de l'évaluation des politiques publiques relatives à l'enseignement préscolaire à la Chambre des représentants s'est réuni mardi avec les directeurs des académies régionales d’éducation et de formation (AREF), pour recueillir les données et documents relatifs au sujet.

Cette réunion est une continuité des rencontres tenues par le groupe pour effectuer des évaluations a priori et a posteriori des politiques publiques des périodes 2000-2015, concernant l'application du programme de la Charte nationale d’éducation et de formation et du programme d'urgence, ainsi que du programme de la généralisation et du développement de l'enseignement préscolaire durant la période 2018-2028, a indiqué la présidente de ce groupe de travail, Ghita Badroun à cette occasion.

Les critères de l’évaluation dimensionnelle ont été déterminés de façon à ce que les politiques soient en harmonie avec les besoins de la petite enfance au Maroc, le cadre normatif international, ainsi que l'effectivité et l'efficacité de l'application matérielle des projets et la coordination horizontale et verticale de la gouvernance institutionnelle et des mécanismes d’exécution, a précisé Ghita Badroun, en mettant l'accent sur la nécessité de la continuité et de la pérennité des réalisations de ces programmes et politiques. Le groupe de travail s'attelle actuellement sur la collecte des informations relatives au sujet de l'évaluation, a-t-elle ajouté, faisant savoir que les départements concernés ont été contactés et des séances de travail et des visites de terrain ont été programmées. La prochaine étape portera sur l'analyse des données, ainsi que la déduction des conclusions, la formulation des recommandations et l'élaboration d'un rapport, a-t-elle enchaîné.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence des responsables du ministère de l’Education nationale, a connu la présentation d'exposés sur les programmes de l'enseignement préscolaire dans plusieurs régions du Royaume ainsi que sur les étapes d'évolution de cet enseignement depuis l'an 2000.

Le groupe de travail thématique chargé de l'évaluation des politiques publiques relatives à l'enseignement préscolaire a été formé par la Chambre des représentants en août 2018, selon la représentation proportionnelle suggérée par les groupes parlementaires.