Le groupe allemand, Prettl Automotive, inaugure une nouvelle usine à Tanger

Le groupe allemand Prettl Automotive a ouvert récemment à la Tangier Automotive City, une usine de câblage automobile d’une superficie de 8600 m2, qui devra augmenter le nombre de ses employés de 400 à 600 en moins d’une année.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné que cette unité, qui a nécessité un investissement de 130 MDH, a été érigée en un temps record grâce à l’expertise que le Maroc a pu accumuler dans le soutien aux investissements, se disant confiant que cette usine encouragera le groupe à s’ouvrir sur de nouveaux métiers de l’automobile.

Rappelant que le Maroc a œuvré au développement des écosystèmes de l’industrie automobile, qui représente des exportations de près de 7 milliards d’euros, le ministre a noté que le secteur offre d’importantes opportunités d’investissement, saluant à cet égard la performance du secteur du câblage, qui représente 82 000 emplois, avec un chiffre d’affaire de 2,3 milliards d’euros, rapporte la MAP.

De son côté, le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Med, Fouad Brini, a indiqué que la réussite de l’investissement du groupe Prettl est de nature à renforcer la confiance des investisseurs allemands dans les industries et les compétences marocaines, mettant en exergue les ressources humaines de haute qualité dont regorge le Maroc, et qui ont constitué un pilier de la relance de l’industrie automobile.

Pour sa part, le directeur exécutif de Prettl Automotive, Gunther Ungercht, a indiqué que le groupe, fort de l’intense demande de l’industrie automobile en pièces de rechange électroniques, dans le sillage de l’évolution de la technologie des voitures électriques et autonomes, projette déjà de lancer une deuxième tranche d’extension de cette unité. Le directeur général de Prettl Automotive Morocco Said Mrabet Ibrahimi a, de son côté, exprimé la fierté du groupe “d'apporter certaines nouvelles technologies plus avancées au Maroc”, ajoutant que Prettl ne crée pas seulement des emplois dans le secteur de la production, “mais également dans l’ingénierie".

Il s’est dit reconnaissant du soutien des autorités locales et de l’Agence spéciale Tanger-Med pour l’accélération de la construction de l’usine, saluant “les talents et la main-d'œuvre motivée que nous avons recrutés localement pour la première phase de notre projet”.