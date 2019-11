Le grand maître du cinéma européen, Costa Gavras, à la rencontre des étudiants marocains

Le grand maître du cinéma européen, Costa Gavras, a participé, vendredi dans la cité ocre, à une master class dédiée aux étudiants en cinéma de l'Ecole supérieure des arts visuels à Marrakech (ESAV) et de l’Université Cadi Ayyad, qui ont eu la chance d'échanger avec une figure de proue de l'histoire cinématographique française et internationale, et ce dans le cadre de la 27ème édition des Semaines du film européen au Maroc.

Pendant deux bonnes heures, le cinéaste franco-grec, qui s'est affirmé avec une vague de thrillers historiques et politiques sensibles et audacieux, a plongé les étudiants et les cinéphiles dans un voyage au cœur de sa riche expérience cinématographique. Lors de cette rencontre, il a notamment parlé de son dernier film "Adults in the Room" et de ses œuvres, son cinéma, son style, son regard, ses méthodes de mise en scène et de ses choix des thématiques.

A cette occasion, Gavras s'est dit très heureux de prendre part à ce débat constructif et d'échanger avec les étudiants marocains autour de l'art cinématographique et de ses techniques, évoquant ses années d'études, son arrivée en France, ses débuts et la nouvelle vague, ce mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950. "Cette rencontre avec les étudiants m'intéresse énormément car j'étais moi-même étudiant en cinéma, et je demeure nostalgique à cette époque qui m'a beaucoup marquée", a-t-il noté.

"Je suis présent aujourd'hui pour écouter les étudiants et découvrir leur sensibilité et leur vision par rapport au cinéma, une vision qui correspond à leur âge et leur période historique qui est différente de la mienne. Je suis là pour parler mais aussi pour écouter", a-t-il ajouté. Sur son dernier opus, "Adults in the Room", une adaptation du best-seller de Yanis Varoufakis sur la crise grecque, qui a été projeté, jeudi soir au cinéma le Colisée de Marrakech, Gavras s'est dit impressionné par le grand intérêt porté par le public marocain à ce film et au sujet traité. "Les gens étaient très intéressés, ils sont restés jusqu'à la fin de la projection afin de discuter autour de ce film très particulier qui livre une réflexion profonde sur la crise grecque. La spécificité de ce film c'est qu'il renferme des éléments qui peuvent toucher l'ensemble des pays, tels que la crise économique, la situation de l'Europe...", a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a souligné que le cinéma marocain est en "constante évolution", exprimant son admiration à l’égard de plusieurs metteurs en scène marocains et mettant en avant l'importance accordée par le Royaume à l'industrie cinématographique.

Sur le Festival international du film de Marrakech, il a souligné que cette manifestation culturelle d'envergure est devenue un rendez-vous incontournable du cinéma international, ajoutant qu'il a participé deux fois au Festival en tant que membre de la délégation française. Concernant les Semaines du film européen au Maroc, il a relevé que c'est une "très belle initiative" pour promouvoir le film européen, rapprocher le public marocain de ce type de cinéma et faire découvrir les différentes facettes de la société européenne.