Le grand élan des relations maroco-espagnoles Un modèle du genre…

Le Maroc et l’Espagne n’ont de cesse de confirmer le grand élan qu’ont pris leurs relations bilatérales. Les dernières décisions en date telles que les réunions au programme le confirment pleinement.



«On a eu beaucoup de rencontres formelles, informelles, etc., d’abord pour assurer le suivi par rapport à la feuille de route qui a été agréée, et on a constaté qu’un grand nombre de mesures annoncées ont été mises en œuvre : les liaisons maritimes ont été rétablies ; le groupe de travail sur la migration s’est réuni et a pris des décisions ; les préparatifs de l’opération de transit des Marocains vers le Détroit de Gibraltar vont dans la bonne direction», a assuré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans une interview à Radio France Internationale (RFI). Et de préciser que des groupes de travail sur la gestion de l’espace aérien et sur les délimitations maritimes notamment de l’espace maritime entre le Maroc et les Iles Canaries, vont se tenir le mois prochain en Espagne.



Il a également souligné lors de cet entretien que les relations entre les deux pays connaissent «une nouvelle étape fondée sur le respect mutuel, l’ambition et le respect des engagements », précisant qu'«aujourd’hui, le Maroc et l’Espagne vont présenter un modèle différent de relations entre deux rives de la Méditerranée ».



Lors d’un point de presse conjoint tenu mercredi dernier avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, Nasser Bourita a indiqué que la déclaration conjointe (adoptée en avril dernier au terme des discussions entre S.M le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez) a identifié une série d’étapes et de mesures qui devraient être mises en œuvre afin de donner une forte impulsion aux relations bilatérales.



Dans ce sens, Nasser Bourita a souligné que ses entretiens avec le ministre espagnol des Affaires étrangères «ont abordé les mesures prises pour mettre en œuvre la feuille de route», notant que la partie marocaine, conformément aux Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, a œuvré « avec rigueur et diligence pour élaborer et mettre en œuvre ces mesures ».



«Sur la base de cet engagement, et conformément aux Hautes Instructions de S.M le Roi, la partie marocaine œuvre à assurer la mise en œuvre intégrale de tous les éléments de la déclaration conjointe, y compris ceux liés au déplacement fluide des personnes et des marchandises entre les deux pays », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a annoncé que des douanes commerciales seront mises en place aux présides occupés de Sebta et Mellilia, selon une dépêche de l’agence espagnole Europa Press.



Cette annonce a été faite par José Manuel Albares, vendredi 13 mai à Madrid, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue irlandais, Simon Coveney.

José Manuel Albares a souligné que l’une des questions qu’il avait abordées avec son homologue marocain la semaine dernière est celle concernant l’ouverture prochaine des douanes dans les deux présides.



Selon Europa Press, le chef de la diplomatie espagnole a évité d’avancer une date à propos desdits postes douaniers. «C'est une feuille de route et elle est donc en cours d'élaboration », a fait savoir le responsable espagnol, tout en soulignant que la question des frontières «sera traitée de manière ordonnée et progressive». «C'est un premier pas, d'autres suivront», a-t-il ajouté.



M.T