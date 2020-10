Le gouvernement britannique critiqué pour avoir ignoré l'avis des scientifiques

Le gouvernement britannique est critiqué pour avoir ignoré la recommandation de ses experts scientifiques d'imposer immédiatement un court confinement dès septembre pour stopper la propagation du nouveau coronavirus, qui est repartie en flèche au Royaume-Uni. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson est contesté pour sa gestion jugée erratique de la pandémie, qui a fait près de 42.900 morts au Royaume-Uni, sans équivalent en Europe, et contaminé quelque 618.000 personnes. Dès septembre, le comité scientifique chargé de le conseiller avait préconisé la mise en place d'un confinement de "deux ou trois semaines" pour interrompre "l'augmentation exponentielle des cas", d'après le compte-rendu d'une réunion publié lundi soir, peu après l'annonce par Boris Johnson de l'introduction d'un système d'alerte à trois niveaux pour l'Angleterre. Selon ce document daté du 21 septembre, les experts recommandaient également d'autres mesures à introduire "immédiatement", comme la fermeture des bars et restaurants, le télétravail, des cours uniquement en ligne dans les universités et l'interdiction de recevoir un autre ménage chez soi. Mais le gouvernement, qui cherche à tout prix à éviter un nouveau confinement national, n'en a adopté qu'une seule: le télétravail quand c'est possible. "Nous avons pris des mesures fermes, ciblées et proportionnées", a défendu mardi le ministre des Communautés, Robert Jenrick, sur BBC Radio 4, comme aussi l'interdiction de se rassembler à plus de six partout en Angleterre et la fermeture des pubs à 22H00. "Le Premier ministre doit trouver un équilibre entre protéger la vie des gens et le système de santé contre le virus, tout en donnant la priorité aux choses qui comptent pour nous en tant que société, comme l'éducation et préserver le plus d'emplois possible", a-t-il ajouté. Alors que le gouvernement se targue toujours de "suivre la science", "il a de manière évidente rejeté d'importantes recommandations des scientifiques", a réagi Jonathan Ashworth, dans l'opposition travailliste. De leur côté, certains élus conservateurs se montrent critiques concernant les nouvelles restrictions, selon eux trop dures, imposées dans le cadre du nouveau système d'alerte à trois niveaux annoncé lundi pour simplifier le patchwork de mesures locales. Le premier niveau, "moyen", correspond aux mesures valables pour toute l'Angleterre. A "élevé", dans les zones actuellement sous restrictions locales, les réunions entre différents ménages seront proscrites à l'intérieur. Dans les régions au niveau "très élevé", comme à Liverpool où les pubs doivent fermer, des mesures supplémentaires seront appliquées avec le soutien des autorités locales. Le médecin-chef pour l'Angleterre, Chris Whitty, a toutefois prévenu que cela pourrait ne pas suffire.