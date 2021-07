Le geste de cœur de Kelly Rowland

La chanteuse Kelly Rowland a fait un don de 39.000 dollars à une campagne de crowdfunding pour aider une femme d'Irlande du Nord à payer le traitement qui pourrait lui sauver la vie contre le cancer du sein. Julie Lillis, coordinatrice de production à la télévision, se bat contre la maladie depuis septembre.



Après avoir subi de multiples séances de chimiothérapie et de chirurgie, elle a appris que les tumeurs avaient recommencé à se développer. Un spécialiste lui a suggéré d'essayer un nouveau médicament qui a donné des résultats prometteurs lors d'essais cliniques, mais dans la mesure où son utilisation doit encore être approuvée par les responsables de la NHS (le service de santé britannique), elle doit en financer le coût elle-même.



Julie Lillis a alors créé une page GoFundMe le 19 juin pour l'aider à atteindre son objectif de 111.000 dollars et une semaine plus tard, la star des Destiny's Child Rowland a fait une généreuse promesse au nom de ses deux fils - Titan, six ans, et Noah, cinq mois.



Surprise, Julie Lillis a déclaré à BelfastLive.co.uk : «C'est un acte de bonté si incroyable, (j'ai été) tellement prise par le don. J'ai reçu des dons d'Australie, d'Amérique, de Suisse et de ma propre région. Je suis tellement reconnaissante envers chaque personne qui m'a aidée».



Julie Lillis a depuis dépassé son objectif GoFundMe, la campagne ayant généré plus de 133.000 dollars de dons.