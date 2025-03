Le forum de l'OADA sur l'infrastructure publique numérique du 20 au 22 octobre à Tanger

L'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) organise du 20 au 22 octobre à Tanger, un forum sur la thématique : "l'infrastructure publique numérique, de la vision à la mise en œuvre".



Ce forum vise à fournir une vision globale sur le processus de construction et de développement d'une infrastructure numérique solide et durable, qui répond aux besoins actuels et futurs, indique l’organisation dans un communiqué.



L'événement a également pour but d’améliorer la compréhension des aspects techniques liés à l'infrastructure numérique publique et d’apporter des solutions innovantes à même de transformer les visions en projets réalisables, en se focalisant sur l'utilisation des nouvelles technologies au service du développement durable, précise-t-on.



Il sera aussi l'occasion de présenter les dernières technologies utilisées dans la construction des infrastructures numériques, à discuter des défis techniques associés à la conception et à la mise en œuvre de ces infrastructures, à examiner des solutions innovantes pour améliorer leur efficacité et leur sécurité et à mettre en évidence le rôle de l'innovation dans le développement des futures infrastructures numériques, rapporte la MAP.



Le forum, en tant que plateforme réunissant experts et spécialistes en vue de favoriser l’échange de connaissances et des expertises sur la façon de transformer des visions techniques en une réalité tangible, se penchera sur des thématiques axées notamment les technologies de base de l'infrastructure numérique, la cybersécurité et la protection des données, l'intégration et l'interopérabilité, ainsi que l'innovation et les technologies émergentes.



Ce conclave réunira des décideurs, des responsables d'administrations dédiées aux technologies d’informations et à la transformation numérique, des entreprises techniques œuvrant dans le domaine des réseaux et du cloud computing, ainsi que des universitaires et des chercheurs dans le domaine de la technologie et de l'innovation, des entrepreneurs et des développeurs intéressés par les technologies émergentes.