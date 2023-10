Le film marocain “Déserts ” en compétition officielle du Festival international du film du Caire

Concours national de street art



La Fondation de Salé pour la culture et les arts a annoncé la prolongation, jusqu’au 31 octobre, du délai de remise des candidatures au concours national de street art de la première édition du Festival « Hitan», afin d’encourager les créateurs et artistes nationaux à prendre part à cette manifestation artistique.



À la clôture des délais de candidature pour la participation aux concours international et national de street art organisés par la Fondation de Salé pour la culture et les arts dans le cadre de son Festival "Hitan", le comité d'organisation du festival a fait état de la réception de 32 candidatures pour le concours international et la mise en place d'un jury pour entamer la première phase de la procédure de sélection, précise un communiqué de la Fondation. “Pour le concours national, il a été décidé de prolonger les délais pour la remise des candidatures jusqu’au 31 octobre courant afin d’encourager les créateurs et artistes nationaux à prendre part à cette manifestation artistique”, souligne la même source.



Cette première édition du Festival de street art « Hitan», qui aura lieu du 20 novembre au 30 décembre 2023, comprend cinq séquences et a pour objectif de rapprocher la population du street art et d'éveiller son sens de la curiosité et de l'esprit critique en l'incitant à rencontrer des artistes et leurs œuvres, fait remarquer la Fondation. “Sur le plan matériel, le festival vise à contribuer à l’embellissement de certains murs aveugles de la ville par des fresques monumentales qui seront réalisées par les artistes nationaux et étrangers sélectionnés”, ajoute-t-on.