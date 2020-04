Le festival du film d'animation d'Annecy annulé, projet d'une version numérique

Maurice Barrier



Le coronavirus a déjà fait presque 15 000 victimes en France. Il a notamment emporté le saxophoniste Manu Dibango ou Pape Diouf, l'ancien président de l'OM. On apprend aujourd'hui que Maurice Barrier, célèbre second rôle et véritable "gueule" du cinéma français est décédé à l'âge de 87 ans des suites de la maladie. Comme le précisent nos confrères de France 3, sa famille a indiqué qu'il s'était éteint le dimanche 12 avril, vers 2 heures du matin à l'hôpital de Montbard (Côte-d'Or). Son neveu, le comédien Jérémy Manesse a donné plus de précisions sur les circonstances de sa disparition sur son compte Twitter. "À 87 ans et alors qu'il faisait face à des difficultés pulmonaires, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital et ne s'en est pas remis", a-t-il ainsi indiqué. Si la carrière de Maurice Barrier au cinéma a débuté en 1966 avec le film La Prise de pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, où il campait le rôle de D'Artagnan, c'est en 1972, que le grand public découvre véritablement son visage dans Le Grand blond avec une chaussure noire, le film d'Yves Robert avec Pierre Richard et Mireille Darc. C'est ainsi qu'il devient l'un des seconds rôles les plus prisés du cinéma français. Dans les années 70 et 80, le comédien apparaît ainsi dans plusieurs films à succès, dans lesquels il joue aux côtés de des grands noms du cinéma, notamment Jean Gabin, Alain Delon et Jean-Paul.