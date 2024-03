Le domaine de l'emploi, un des piliers de la coopération entre les Etats membres de l'OCI

Le domaine de l'emploi constitue l'un des piliers de la coopération entre les Etats membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), eu égard aux défis majeurs à caractère socio-économique auxquels font face ces pays dans cette conjoncture mondiale, a affirmé, jeudi à Marrakech, la directrice générale de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC), Mme Imane Balmaati.



Intervenant à l'occasion de la 4ème réunion du Réseau des Services Publics de l'Emploi de l'OCI (OIC-PESNET), placée sous le thème : "Entrepreneuriat et services publics d’emploi (SPE) : Quels défis pour une meilleure inclusion économique ?", Mme Belmaati a indiqué que la présidence tournante par le Maroc, représenté par l’ANAPEC, de l’OIC-PESNET pour la période 2024-2026, se veut une occasion appropriée pour renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi entre les États membres, à travers la dynamisation des mécanismes d'échange d'expertises et d'expériences, ainsi que la fédération des efforts pour la création d'un véritable espace de coopération.



Ce cadre constitue un espace efficace favorisant une dynamique consultative et interactive à même de permettre d'explorer les diverses expériences des États membres et qui sont susceptibles d'inspirer les pays dans le domaine de promotion de l'emploi, a-t-elle ajouté.



La responsable a, dans ce sillage, relevé que le gouvernement marocain a érigé en priorité la promotion de l’emploi et le renforcement de la dynamique et de l'attractivité du marché national du travail, l’objectif ultime, a-t-elle expliqué, est de consacrer les principes de l'État social, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Pour sa part, M. Farol Dur, directeur adjoint de l'Agence turque de l'emploi, dont le mandat à la tête de ce réseau vient de s’achever, a souligné les changements importants que connaît ce domaine, ce qui nécessite davantage d’efforts de coopération entre les États membres de l’OCI pour relever les défis auxquels fait face le secteur.



De son côté, la directrice générale de l’OIC-PESNET, Mme Zehra Zumrut Selçuk, a insisté sur le rôle important de ce réseau dans le développement d’une stratégie liée à l'emploi pour servir de plateforme efficace, soulignant les opportunités que cette institution peut créer en accordant un intérêt particulier à l'intelligence artificielle, en soutenant les entreprises émergentes et les centres de formation, et en encourageant la digitalisation.



Cette réunion de deux jours a pour objectifs de discuter des domaines thématiques appropriés du nouveau plan de travail, présenter les résultats de la mise en œuvre du plan d’action de l’OIC-PESNET 2021-2022, échanger sur la mise en œuvre du plan d’action 2024-2026 du réseau, élaborer un solide plan de travail pour les années 2024- 2026, discuter et convenir des modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de ce plan de travail, identifier les besoins de renforcement des capacités des institutions de SPE en ce qui concerne les domaines thématiques pertinents du nouveau plan de travail, et d’identifier des domaines de coopération bilatérale et multilatérale plus fonctionnels et efficaces dans le domaine des services publics de l’emploi.



Le programme de ce conclave prévoit deux séances axées sur l’"Entrepreneuriat et SPE: quels défis pour une meilleure inclusion économique ?" et "Quelles compétences entrepreneuriales permettent- elles une meilleure intégration économique des jeunes ?".