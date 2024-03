Le dirham s'apprécie de 0,84% face au dollar 

Le dirham s'est apprécié de 0,84% face au dollar américain et de 0,31% vis-à-vis de l'euro durant la période du 29 février au 6 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin hebdomadaire.



Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 361,5 milliards de dirhams (MMDH) au 1er mars, en hausse de 0,9% d'une semaine à l'autre et de 8,6% en glissement annuel. Quant aux interventions de BAM, elles se sont établies, en moyenne quotidienne, à 126,4 MMDH, dont 45,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 52,9 MMDH de pensions livrées à long terme et 28,1 MMDH de prêts garantis. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 1,9 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 3% en moyenne.



Lors de l'appel d'offres du 6 mars (date de valeur le 7 mars), la Banque a injecté un montant de 40,8 MMDH sous forme d'avances à 7 jours. Sur le marché boursier, le MASI s'est déprécié de 1,5% ramenant sa performance depuis le début de l'année à 7%.



Cette évolution hebdomadaire traduit principalement les diminutions indices des secteurs des banques de 3,2%, des bâtiments et matériaux de construction de 1,1% et des sociétés de placement immobilier de 1,4%. A l'inverse, les secteurs de l'immobilier et des matériels, logiciels et services informatiques ont progressé de 10,3% et de 0,7% respectivement. Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d'une semaine à l'autre, de 942,4 millions de dirhams à 1,3 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.



MICEPP-CGEM: réunion de concertation pour l'étude de l’alignement stratégique des CRI.

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques (MICEPP) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont tenu, vendredi à Casablanca, une réunion de concertation dans le cadre de l’étude de l’alignement stratégique des Centres Régionaux d’Investissement (CRI), menée par le MICEPP.



Cette réunion à laquelle ont assisté les CGEM Régions, les Fédérations et les Commissions de la CGEM, représente une première étape d'une série de rencontres entre le MICEPP et la CGEM, indique un communiqué de la CGEM. Elle a pour but d'assurer la convergence et de coconstruire des solutions pragmatiques qui permettront d’enrichir l'étude susmentionnée en tenant compte, notamment des spécificités régionales, ajoute la même source, notant que le secteur privé étant au cœur de cette politique, son concours est essentiel afin de réussir ce chantier.



Un nouveau palier de la réforme des CRI est en cours dans le cadre du renforcement du rôle stratégique des CRI en tant que facilitateurs et catalyseurs de l’investissement au niveau territorial, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui a appelé les CRI à superviser l’intégralité du processus d’investissement et à en accroître l’efficience.



Ce nouveau palier de réforme vise à définir le nouveau positionnement des CRI et à décliner leur feuille de route, tout en capitalisant sur les acquis réalisés dans le cadre de la loi 47-18.