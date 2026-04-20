Le dirham s'apprécie de 0,8% face à l'euro du 7 au 13 mai

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Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 8 mai, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 468,6 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,2% par rapport à la semaine précédente et de 17,7% en glissement annuel.
Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 155,5 MMDH en moyenne quotidienne durant la semaine du 7 au 13 mai 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 55,4 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (50,3 MMDH), des prêts garantis (49,7 MMDH), ainsi que des opérations de swap de change à hauteur de 120 millions de dirhams (MDH).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 1,8 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.
Lors de l'appel d'offres du 13 mai 2026 (date de valeur le 14 mai 2026), la Banque Centrale a injecté 62 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.
Côté Bourse, le MASI s'est replié de 0,2% au cours de la période du 7 au 13 mai 2026. Cette évolution reflète notamment des baisses de 1,8% pour l’indice des "Banques", de 1,9% pour celui des "Bâtiment et matériaux de construction", de 3,1% pour les "Services de transport" et de 5,3% pour la "Santé". En revanche, l’indice des "Mines" a progressé de 15,2%.
Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 934 MDH à 1,4 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".