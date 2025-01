Le démantèlement d’une cellule terroriste à Had Soualem s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour contrer la menace terroriste

Le démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre individus, dimanche dans la région de Had Soualem, près de Berrechid, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) pour lutter contre le crime terroriste et faire face à la menace terroriste, a affirmé le directeur du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), Cherkaoui Habboub.



Dans une déclaration à la presse, M. Habboub a indiqué que cette opération, menée par le BCIJ sur la base de renseignements précis fournis par les services de la DGST, a été exécutée par les éléments de la force spéciale de la DGST, des tireurs d’élite, un hélicoptère de la Gendarmerie Royale chargé du ratissage aérien, ainsi que par des experts en explosifs et des chiens dressés de police.



Les investigations et enquêtes réalisées sous la supervision du Parquet ont permis la saisie de grandes quantités de liquides, de poudres, de produits suspects et d’armes blanches sur le lieu d’intervention, a-t-il poursuivi, notant que ces matières seront mises à la disposition du Laboratoire national de police scientifique et technique pour être soumises aux expertises techniques nécessaires.



M. Habboub a ajouté que les quatre mis en cause, dont trois frères, seront placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet afin d’élucider les éventuels liens et ramifications de cette cellule et de ses membres sur les plans national et international.