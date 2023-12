Le déficit commercial s'allège de 6,1% à fin octobre

Le déficit commercial du Maroc s'est établi à plus de 241,37 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, soit un allégement de 6,1% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office des changes.



Les importations ont reculé de 3,9% affichant 591,51 MMDH, et les exportations de 2,4% à 350,13 MMDH, précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'octobre, notant que le taux de couverture a gagné 0,9 point pour s'établir à 59,2%, rapporte la MAP.



La baisse des achats de biens est due, essentiellement, au recul des importations des produits énergétiques, des demi-produits et des produits bruts, explique l'Office.



En effet, les approvisionnements en produits énergétiques régressent de 22% suite à la baisse des importations du gas-oil et du fuel-oil de 16,64 MMDH. Cette dernière est tributaire du recul des prix de 17,4% conjugué à la baisse des quantités importées de 10,5%.

En parallèle, les achats des demi- produits accusent une baisse de 12,6% suite à la diminution des achats de l’ammoniac de 61,5%.



De leur côté, les importations des produits bruts reculent de 23,9% (29,14 MMDH contre 38,27 MMDH) sous l’effet de la baisse des achats des soufres bruts de 61,9%.



En ce qui concerne les achats des produits alimentaires, ceux-ci affichent une quasi-stabilité à 73,27 MMDH. En revanche, les importations des produits finis de consommation augmentent de 12,1%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 27,9% et des voitures de tourisme de 21,3%.

Les importations des biens d’équipement, quant à elles, augmentent de 14,6% passant de 115,60 MMDH à fin octobre 2022 à 132,42 MMDH à fin octobre 2023.



L’Office annonce, par ailleurs, qu’au titre des dix premiers mois de l’année 2023, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 26,3% ou +23.709MDH : +114.018MDH contre +90.309MDH une année auparavant.



Cet accroissement fait suite à la hausse des exportations (214.906MDH contre 180.587MDH, soit +19% ou +34.319MDH) plus importante que celle des importations (100.888MDH contre 90.278MDH, soit +11,8% ou +10.610MDH), a-t-il expliqué.



Les recettes voyages ont atteint 88.471MDH à fin octobre 2023 contre 73.277MDH à fin octobre 2022, soit +20,7% ou +15.194MDH, dépassant, aussi, le niveau atteint à fin octobre 2019 (67.024MDH).



De leur côté, les dépenses voyages à fin octobre 2023 se sont établies à 20.371MDH.

Ainsi, le solde excédentaire des voyages s’est situé à +68.100MDH à fin octobre 2023 contre +57.500MDH au cours de la même période de l’année précédente.



Dans le même temps, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidants à l’étranger sont passés de 90.855MDH à fin octobre 2022 à 96.439MDH à fin octobre 2023, réalisant, ainsi, une augmentation de 6,1% ou +5.584MDH.