Le déficit commercial s’accentue de 57,2% à fin février

Le déficit commercial est ressorti en hausse de 57,2% à fin février 2022 par rapport à la même période de l’année 2021. Selon les chiffres publiés récemment par l’Office des changes, il s’est établi à -39,64 milliards de dirhams (MMDH).



Selon les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de févier dernier, les importations ont connu une progression de 37,8%, soit +27.98MMDH. Elles ont ainsi atteint 102.124MDH au terme des deux premiers mois de 2022 contre 74.13MMDH à fin février de l’année écoulée.



En hausse de 27,7% (+13.55MMDH), les exportations se sont pour leur part situées à 62.47MMDH à fin février 2022 contre 48.92MMDH une année auparavant, a poursuivi l’Office notant par ailleurs que le taux de couverture a perdu 4,8 points.



Dans le détail, la hausse des importations de biens a concerné la majorité des groupes de produits. Ainsi, selon l’Office des changes, les importations des demi-produits ont réalisé une hausse de 51,7% (+8.29MMDH) due à l’accroissement des achats de l’ammoniac qui ont plus que quadruplé passant de 693MDH à 2.92MMDH.



En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 81,6% (+7.11MMDH), suite principalement à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+3.43MMDH) due à la hausse des prix de 64,2% (6.798 DH/T contre 4.141 DH/T), a indiqué l’Office ajoutant que les quantités importées ont enregistré une hausse de 16,1% (1.062mT à fin février 2022 contre 915mT à fin février 2021).



Dans la même période, les importations de produits alimentaires ont bondi de 44,8% (+3.99MMDH), en raison principalement de la hausse des achats de blé (+96,8% ou +2.018MDH) qui ont atteint leur plus haut niveau durant les cinq dernières années.



Selon les explications de l’Office des changes, « cette évolution est due à la hausse simultanée des prix (+21,4% : 3.342 DH/T à fin février 2022 contre 2.754 DH/T à fin février 2021) et des quantités (1.227 mT à fin février 2022 contre 757 mT à fin février 2021) ».



S’agissant des exportations de marchandises, l’organisme public précise que l’accroissement observé durant cette période a concerné la totalité des secteurs, essentiellement les phosphates et dérivés, le secteur de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

Selon les chiffres relatifs au secteur, les ventes des phosphates et dérivés ont doublé pour atteindre 14.21MMDH à fin février 2022 contre 7.25MMDH à fin février 2021.



L’Office des changes attribue cette évolution à « l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+4.48MMDH) due à l’effet prix qui a presque triplé (7.214 DH/T à fin février 2022 contre seulement 2.996 DH/T à fin février 2021) ». Mais il note tout de même que les quantités exportées ont accusé en revanche une baisse de 16,4% au cours de la même période.



Il est à signaler que les exportations du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont affiché une augmentation de 13,8% (+1.87MMDH) pour se situer à 15.44MMDH à fin février 2022 contre 13.57MMDH durant la même période de l’année précédente.



Des chiffres publiés par l’Office des changes, il ressort aussi que les exportations du textile et cuir se sont accrues de 26,1% (+1.32MMDH) au titre des deux premiers mois de l’année 2022.



« Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur, en l’occurrence des vêtements confectionnés (+30,3% ou +928MDH), des articles de bonneterie (+18,3% ou +195MDH) et des chaussures (+18,3% ou +81MDH) », selon l’Office qui affirme, ainsi, que ces exportations ont atteint leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.



Il est à souligner également que les ventes du secteur de l’aéronautique ont affiché un accroissement de 52,9% (+1.20MMDH) s’élevant à 3.47MMDH à fin février 2022 contre 2.27MMDH une année auparavant.



A en croire l’Office des changes, « ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021 ».



Alain Bouithy