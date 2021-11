Le court métrage “Le Départ” de Said Hamich primé à Rome

Atelier

L'Institut Cervantès de Rabat organise, depuis le 11 novembre jusqu’au au 16 décembre, un atelier en ligne sur l’écriture cinématographique, sous le thème "avec les yeux grands ouverts : écrire sur le cinéma".

L’idée de cet atelier consiste à se laisser inspirer librement par les images cinématographiques, pour pouvoir les raconter à partir d’une vision particulière et personnelle.

La rencontre, qui se déroulera à travers la plateforme Zoom de l’Institut, le 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre, sera animée par la journaliste et écrivaine espagnole, Analia Iglesias Carreño.



Flamenco

L’Institut Cervantes de Rabat organise, le 4 décembre prochain, la première rencontre-concert d’artistes de flamenco au Maroc, avec la participation de chanteurs, danseurs et guitaristes de flamenco.

Cette manifestation vise à soutenir et encourager le développement du circuit flamenco au Maroc, dans lequel, de nombreux artistes développent leur travail depuis plusieurs années.



Table ronde

L’Institut Cervantes de Rabat a organisé dernièrement une table ronde sur le thème «féminismes face à l'Islam », dans le cadre de la deuxième session de la Chaire de l'Institut: «Islam et femmes: discours, contre-discours et pratiques».



Cette table ronde, qui s’est déroulée au siège de l’Institut, a vu la participation des professeures Angeles Ramirez (Université Autónoma de Madrid), Laura Mijares (Université Complutense de Madrid) et Maria Cardeira (Universidad Nueva de Lisboa), et a été modérée par les professeures Fatiha Benlabbah et Rajae El Khamsi.



Le débat a porté sur les réflexions et les analyses des professeures Ramirez, Mijares et Cardeira au sujet des discours sur les femmes et l'Islam, de la définition de l'identité des femmes et de la réaction des femmes et de leurs mouvements à ces définitions de l'identité individuelle et collective.