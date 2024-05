Le corps diplomatique africain célèbre le continent à Dublin

L'ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, en sa qualité de doyen du corps diplomatique africain, a présidé, dimanche à Dublin, un événement célébrant la Journée de l'Afrique 2024, en compagnie du maire de la ville, Daithí de Róiste.



L'événement, organisé en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le conseil municipal de Dublin, est le point saillant d'un vaste programme de célébrations dans tous les comtés d'Irlande, visant à promouvoir la diversité des cultures africaines et les liens croissants de l'Irlande avec le continent.



Dans son allocution à cet événement, qui a connu la présence de plusieurs ambassadeurs et de personnalités irlandaises, M. Mahraoui a souligné la diversité culturelle de l'Afrique, la richesse de son expression artistique, ainsi que son patrimoine matériel et immatériel.

Le thème de l'Union africaine pour 2024 étant l'éducation, le diplomate a centré ses remarques sur l'importance de cette question pour relever les différents défis auxquels le continent est confronté dans différents domaines.



Tout en saluant le soutien de l'Irlande au continent dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), M. Mahraoui a fait part de sa reconnaissance à la diaspora africaine vivant dans le pays, à la fois pour le rôle clé qu'elle joue dans la diffusion des valeurs profondément enracinées dans les sociétés africaines et dans la promotion de l'unité, de la solidarité et de la tolérance.