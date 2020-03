Le coronavirus progresse et l'OMS appelle à lutter à fond

"Inexorable", le coronavirus poursuivait vendredi sa progression à travers le monde, l'OMS accusant certains pays de ne pas prendre la menace suffisamment au sérieux.

Si l'épidémie, avec ses conséquences économiques, angoisse chaque jour un peu plus les marchés financiers, elle tend aussi les relations entre Etats, à commencer par le Japon et la Corée du Sud.

"Il y a un moment où, nous le savons tous (...) une épidémie est de toutes façons inexorable", a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron.

Pourtant, une "longue liste" de pays n'en font pas assez pour combattre le coronavirus, a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de trouver des excuses, c'est le moment d'y aller à fond", a plaidé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sans nommer les pays visés.

Mais aux Etats-Unis, le principal syndicat infirmier a dénoncé l'état d'impréparation de nombreux hôpitaux, s'inquiétant du manque d'équipement et d'information pour les professionnels de santé.

Le Congrès a approuvé à la quasi-unanimité un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus, qui a contaminé plus de 180 personnes et fait au moins 12 morts dans le pays.

Le président Donald Trump avait proposé un premier budget de 2,5 milliards de dollars, jugé insuffisant par l'opposition.

Le vice-président Mike Pence, chargé de coordonner la réponse à l'épidémie, a reconnu que le pays ne disposait pas d'assez de tests pour satisfaire la demande attendue.

Au large de la Californie, les autorités ont commencé jeudi à procéder à des tests à bord d'un paquebot pour déterminer si des passagers avaient contracté la maladie.

Le Grand Princess, qui compte environ 3.500 personnes à bord, appartient à la même compagnie que le Diamond Princess, placé en quarantaine en février au Japon et où plus de 700 contaminations ont été recensées, dont six mortelles.

Dans le monde entier, le nombre de cas de contamination flirte avec les 100.000: 85 pays et territoires ont relevé au moins 97.510 personnes infectées, et parmi elles, 3.346 en sont mortes, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 17H00 GMT.

Le gouvernement italien, premier foyer européen de contamination, a mis en place un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face à l'épidémie et ses conséquences.

En Chine, pays le plus touché, la stabilisation se confirme: Pékin a fait état vendredi de 30 nouveaux décès, soit le chiffre le plus bas depuis le 27 février.

Mais le pays s'inquiète des risques de recontamination via l'étranger: il dénombre désormais 36 cas de contamination importés, sur un total de 80.552.

La crise s'accompagne d'une contestation inhabituelle à l'encontre du régime communiste: une des plus hautes responsables du pays a été conspuée lors d'une visite à Wuhan, berceau de l'épidémie, par des habitants confinés apparemment mécontents d'un manque de vivres.

La crise faisait à nouveau baisser les places financières asiatiques vendredi, au lendemain d'une dégringolade des Bourses européennes puis de Wall Street. Tokyo a fini en forte baisse, à -2,72%.

La chute brutale du trafic aérien dans le monde pourrait faire perdre jusqu'à 113 milliards de dollars de revenus aux compagnies, a alerté l'association internationale du transport aérien (Iata).

La britannique Flybe, qui emploie 2.000 salariés, a cessé ses activités et a été placée en redressement judiciaire, tandis que la portugaise TAP a annoncé la suppression de près de 1.000 vols.

Nombre de pays prennent des mesures d'interdiction de territoire ou de quarantaine pour des voyageurs provenant de pays touchés. Trente-six pays ont déjà imposé une interdiction totale d'entrée aux personnes arrivant de Corée du Sud, selon Séoul, et 22 autres ont pris des mesures de quarantaine.

Séoul doit convoquer l'ambassadeur du Japon pour protester contre les mesures "irrationnelles" de quarantaine imposées par ce pays aux personnes arrivant de Corée du Sud.

Le virus touche chaque jour de nouveaux pays: le royaume himalayen isolé du Bhoutan a annoncé vendredi son premier cas, un touriste américain.

En quelques semaines, les masques, désinfectants, gants ou combinaisons de protection sont devenus des denrées rares. Nombreux sont les Etats à prendre des décrets pour interdire l'exportation du matériel médical.

En France, trois hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre 40.000 masques périmés.

Le monde du sport est lui aussi affecté: le match de rugby du Tournoi des six nations Italie-Angleterre, prévu à Rome le 14 mars, a été reporté sine die. Le marathon de Paris, prévu le 5 avril, l'a été au 18 octobre.