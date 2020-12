Le coronavirus a poussé Mariah Carey à retravailler son émission de Noël

Pandémie oblige, Mariah Carey a dû apporter quelques changements à son émission spéciale Noël afin de se conformer aux règles de distanciation sociale. La star a effectivement entamé les répétitions avant que la crise sanitaire ne commence, en février 2020, ce qui veut dire qu’elle a dû accepter de modifier de nombreux aspects de ce programme afin qu’il puisse avoir lieu malgré tout.



Elle a déclaré sur ‘Good Morning America’ : “Cela a été une tâche très difficile car nous avons dû nous conformer à toutes les normes Covid.

Nous avions prévu de faire cette émission spéciale en février dernier... et nous avons tous dû nous résoudre à annuler certaines choses... Mais les gens d’Apple nous ont incroyablement soutenus pour que cette émission spéciale ait lieu, parce que je me suis dit : “On ne peut pas les laisser faire échouer Noël.”



Selon la star, remédier à la situation a été une question d’esprit d’équipe : “Nous nous sommes tous réunis et nous nous sommes occupés de toutes les règles. Tout le monde devait être testé chaque jour... Nous avons fait très attention et je pense que c’est un moyen de faire partager l’esprit de Noël aux gens.” Par ailleurs, Mariah a récemment expliqué pourquoi elle aime tant Noël.



L’interprète de “All I Want For Christmas Is You” a partagé avec le magazine Elle : “Après mon premier mariage (avec Tommy Mottola, ndlr) j’ai commencé à créer le genre de Noël que je voulais avoir. Beaucoup de choses affreuses me sont arrivées quand j’avais 12 ans, mais je veux aussi mettre en lumière l’esprit de cet enfant battant qui ne baisse jamais les bras, qui s’accepte telle qu’elle est même si le monde ne comprend pas son point de vue. Je pense que ça vient du fait qu’étant enfant, j’ai toujours rêvé d’avoir un Noël parfait. Ça ne se passait jamais bien. Il y avait toujours des membres de notre famille qui venaient tout gâcher.