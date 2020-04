Le confinement vaut à Netflix un nombre record de nouveaux abonnés

Le "Grand confinement" a valu à Netflix 15,8 millions de nouveaux abonnés payants de janvier à mars, portant son total à 183 millions dans le monde, mais le géant du streaming souligne les "incertitudes" liées à la pandémie. Sur la même période l'année dernière, la plateforme avait séduit 9,6 millions de nouveaux adeptes, indique son communiqué de résultats paru mardi. "La croissance de notre base d'abonnés s'est temporairement accélérée en raison du confinement", explique le groupe, qui a réalisé près de 5,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, en hausse de 28% sur un an. "C'est un record en termes de nouveaux abonnés", constate David Sidebottom, analyste chez Futuresource. "Cette croissance vient de nouveaux ménages, mais aussi d'anciens abonnés qui avaient mis fin à leur contrat". Pour le deuxième trimestre, Netflix table sur 7,5 millions de clients supplémentaires, mais précise que ce n'est qu'une "hypothèse". "Ce chiffre pourrait ressortir bien plus élevé ou bien inférieur en fonction de plusieurs facteurs, y compris quand les gens reprendront leur vie sociale dans les différents pays et à quel point ils couperont la télévision après le confinement", détaille la société californienne. Elle s'attend donc à un ralentissement de cette croissance du nombre d'abonnés. "Instinctivement, les personnes qui n'ont pas rejoint Netflix pendant tout le confinement ne le feront sans doute pas juste après", tempère-t-elle encore.