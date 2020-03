Le “come back” de Rihanna se fait désirer

Rihanna se fait désirer ! Et pour cause : en 2019 l’interprète de « Rude Boy » devait d’ailleurs faire son grand retour sur le devant de la scène. Eh oui, plusieurs médias affirmaient que la brune incendiaire allait dévoiler son 9ème album intitulé «R9». Malheureusement pour ses fans, tout ne s’est pas passé comme prévu ! Sur la Toile, la colère de certains internautes était donc plus que palpable. Epinglée de toutes parts, Riri a pourtant gardé le silence.

Il faut dire que Rihanna a mis ses projets musicaux en stand-by depuis… 2017. Mais tout va bien pour la star, rassurez-vous ! La jolie brune figure toujours en tête des artistes féminines les plus écoutées sur Spotify. La classe ! Figure incontournable du domaine musical, «Riri» a d’ailleurs fait un véritable carton avec son dernier opus «ANTI». Mais pour son grand retour, l’interprète de «Man Down» a certainement mis les petits plats dans les grands pour surprendre son public.

Ces dernières années, Rihanna ne s’est pas tourné les pouces, bien au contraire. La star a d’ailleurs lancé sa marque Fenty ! A ce jour, la brune incendiaire est à la tête d’une gamme de vêtements et de produits cosmétiques ! Et cette polyvalence lui rapporte gros… voir plus que la musique. Mais pour Vogue, elle a aussi laissé entendre qu’elle pourrait s’entourer d’artistes originaires de la Barbade pour son prochain album.

En effet, la chanteuse a fait savoir qu’elle pourrait collaborer avec The Neptunes ! Un retour aux sources et à sa terre natale en soit. Son prochain opus aurait donc plus de sonorités caribéennes plutôt pop qu’on lui connaît si bien. Des titres du style reggaeton ou dancehall seraient donc en boîte avant d’être balancés sur les ondes du monde entier. De plus, Pharrell Williams serait lui aussi en studio avec la star pour enregistrer quelques sons. Rien que ça !

Comme de nombreuses stars, Rihanna partage tout avec sa communauté sur ses réseaux sociaux. Ses followers sont d’ailleurs à l’affut du moindre indice concernant la date de sortie de son album «R9». Pour exemple sur son compte Instagram : l’interprète de «Diamonds» a dévoilé une vidéo d’un petit chien qui dansait de façon rythmée sur le hit «Jump Around». Dans sa légende, Riri avait aussi ajouté : «Mise à jour : j’écoute ‘R9’ par moi-même et je refuse de partir».

Autant vous dire qu’avec ce post, Rihanna n’a fait qu’attiser l’impatience de sa communauté ! Pour ne rien arranger : le jour de son anniversaire la star a aussi fait une fausse joie à ses fans. Par le biais de sa story Insta, la femme d’affaires a alors partagé sa date d’anniversaire (20:02) sur fond noir. Tout le monde pensait que la date de sortie de « R9 » allait enfin arriver… Que nenni ! Affaire à suivre donc.