Le cinéma d'animation espagnol à l'honneur au FICAM

Le cinéma d'animation espagnol sera à l’honneur à la 18ème édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM), qui aura lieu du 22 au 27 mars courant. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par la Fondation Aïcha en partenariat, entre autres, avec l'Institut français de Meknès, cette édition consacre un focus au cinéma d'animation espagnol avec la présence de trois grandes personnalités, Alberto Vazquez, Carolina Lopez, et Emilio de la Rosa, ont souligné les organisateurs de cet événement, lors d’une conférence tenue jeudi à Casablanca.

Cette manifestation culturelle et artistique vise à ancrer les valeurs universelles nobles aussi bien chez les jeunes que les adultes tout en insistant sur le droit à la culture pour tous, ont-ils ajouté, soulignant que le FICAM propose ainsi une programmation du meilleur cinéma d'animation avec l'ambition affichée d'attirer plus de 30 000 passionnés.

Cette année encore, la programmation du FICAM se déclinera en projections inédites, expositions, tables rondes, work in progress, master-class, conférence-ateliers de formation au profit d'étudiants marocains. Le FICAM sera marqué également par une convivialité et une proximité entre les personnalités invitées, étudiants et grand public, fait-on observer.

Trois compétition son prévues lors de cette manifestation, dont le Grand prix Aïcha de l’animation, qui en est à sa 14ème édition et qui constitue un véritable soutien à l’émergence de jeunes talents marocains, la compétition internationale du meilleur long-métrage d’animation, et la compétition internationale des courts-métrages d’animation.