“Le chemin de l'amour ” ou les liens du soufisme entre le Maroc et la Tunisie

"Le chemin de l'amour : Les liens du soufisme entre le Maroc et la Tunisie", est l'intitulé d'une nouvelle parution de l'ambassade du Maroc en Tunisie.



Cet ouvrage comporte un riche aspect des vastes domaines du commun culturel maroco-tunisien, lié notamment au soufisme, qui représente l'un des espaces de partage et de dialogue ayant caractérisé les relations bilatérales entre les deux pays dans leur profondeur spirituelle, lit-on dans la préface écrite par l'ambassadeur du Maroc en Tunisie, Hassan Tariq.



Et de relever que les textes présentés dans cet ouvrage collectif diffèrent par le champ de référence, la méthode et la structure d'écriture mais adoptent pour point commun la prise de conscience de la valeur de l'étendue et de la profondeur du commun culturel, spirituel et religieux au Maroc et en Tunisie.



Dans cet ouvrage, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Abdellah Boussouf, aborde le thème de "la diplomatie religieuse et culturelle, passages sûrs pour le soft power". De son côté, Touria Ikbal, chercheuse et poétesse passionnée du soufisme s'intéresse à la relation entre Jbel Laâlam et Jbal Zaghouane, deux hauts lieux du soufisme au Maroc et en Tunisie. Pour sa part, le chercheur tunisien Mohamed Kahlaoui revient sur le soufisme maghrébin: caractéristiques cognitives et profondeur des liens spirituels et culturels.



Quant à Mohamed Thami Harrak, chercheur et universitaire marocain spécialiste de l'islamisme et du soufisme, il a choisi d'écrire sur le Chadilisme, fondements et prolongements.