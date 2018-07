Le championnat de foot reprend ses droits le 17 août

La saison 2018-2019, dont le coup d’envoi sera donné le 17 août prochain, s’annonce bien chargée pour les clubs de la Botola Pro de football. A ce propos, le comité directeur de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tenu, mercredi au siège de la Ligue, une réunion consacrée à l’examen de nombreux points se rapportant aux précèdent et prochain exercices.

En ce qui concerne le concours 2018-2019, la LNFP indique que la fin de la phase aller doit coïncider avec le 31 janvier 2018, tout en prenant en compte un calendrier chargé en matches internationaux pour le Onze national et les clubs locaux.

A cet effet, la saison prochaine verra la suite des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu entre le 7 et le 30 juin prochain au Cameroun, en plus de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, épreuves dont les deux éditions se joueront en une seule saison, sans omettre le tournoi de l’Union arabe de football auquel prendront part les deux équipes casablancaises, à savoir le Wydad et le Raja. Une participation qui ne devrait pas plaire à beaucoup de monde suite à la position prise par le président de l’UNAF, le Saoudien Turki Al Cheikh, qui avait fait campagne pour United 2026 au détriment de Maroc 2026.

Pour ce qui est du championnat 2017-2018, cette réunion a été l’occasion de rappeler les clubs vainqueurs des différents concours, sachant que 81 matches ont été disputés chaque semaine, soit un total de 1813 matches durant l’année auxquels il faut ajouter les 61 rencontres comptant pour la Coupe du Trône.

Au sujet des sanctions, un tableau révèle que le plus grand nombre de cartons a été distribué au niveau de la division des Espoirs avec 1849 avertissements contre 943 pour les Pro 1 et 911 pour les Pro 2. Quant aux amendes, ce sont les caisses des clubs de la D1 qui ont été le plus soulagées avec un montant de 825.000 DH contre 290.500 pour les équipes de la D2.

Il convient de signaler que les membres de la Ligue nationale de football professionnel ont pris acte des circulaires émises par la FRMF, la LNFP et la FIFA relatives au déroulement du championnat professionnel, lit-on dans le communiqué du comité directeur de la LNFP.

A noter en dernier lieu que les membres du comité directeur de la LNFP ont proposé une panoplie de mesures devant être examinées par le président de la FRMF ayant trait essentiellement à l’édition 2018-2019 du championnat et à la mise à niveau des clubs.