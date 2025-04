Le cas Rüdiger provoque des remous en Allemagne

L'attitude d'Antonio Rüdiger, qui s'en est violemment pris à un arbitre espagnol ce week-end, suscite la polémique en Allemagne, certaines voix allant jusqu'à réclamer une suspension du défenseur du Real Madrid en sélection.



En toute fin de la finale de la Coupe du Roi, remportée samedi par le FC Barcelone 3 à 2 après prolongation, le défenseur allemand a écopé d'un carton rouge pour avoir "lancé un objet" vers l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Ce dernier avait dénoncé la veille les pressions constantes de la chaîne Real Madrid TV et avait fondu en larmes. La rencontre s'était déroulée dans un contexte très tendu.



Complètement hors de lui, Rüdiger avait été retenu par plusieurs coéquipiers pour ne pas rentrer sur la pelouse. "Il avait perdu la tête. Il était hors de contrôle. Je m'attends à une suspension XXL", a commenté le champion du monde Lothar Matthäus, consultant pour le diffuseur de la Bundesliga, Sky, dimanche soir sur l'émission Sky-90.



Rüdiger risque selon le règlement de la Fédération espagnole de football de quatre à douze rencontres de suspension, Matthäus tablant sur une sanction à deux chiffres.



Le recordman de sélections avec l'Allemagne (150) a également rappelé que Rüdiger se trouvait en quelque sorte en probation, après son geste mimant une décapitation, yeux révulsés et langue tirée, après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético, dans un derby madrilène bouillant.



"Il n'y a définitivement aucune excuse à mon comportement. Avant le coup de sifflet final, j'ai fait une erreur. Encore désolé à l'arbitre et à tous ceux que j'ai déçus", a réagi Rüdiger dimanche sur les réseaux sociaux, au lendemain de son coup de sang.



"Je trouve que la DFB (la Fédération allemande) devrait le suspendre. Je ne le prendrais pas pour la phase finale de la Ligue des nations, et je le suspendrais donc pour deux matches", a réclamé de son côté l'ancien international Dietmar Hamann, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, lors de l'émission télé Doppelpass sur Sport 1.



Selon les informations du SID, Rüdiger ne devrait toutefois pas être sanctionné par la DFB. L'Allemagne accueille le Final 4 de la Ligue des nations avec une demi-finale contre le Portugal le 4 juin à Munich et une finale (à Munich) ou un match pour la troisième place (à Stuttgart) quatre jours plus tard.



"Toni est un footballeur exceptionnel et quelqu'un de très émotionnel, un combattant sur le terrain. Il doit le rester. Mais dans ce cas, lui et certains coéquipiers se sont laissés trop influencer par l'ambiance extrêmement tendue qui régnait autour du club", a réagi lundi Rudi Völler auprès de l'agence de presse allemande SID, filiale de l'AFP.



"Cela ne peut pas se produire. Surtout pas en tant que joueur de la sélection allemande. Il doit changer cela et il le sait lui-même, comme le montre sa réaction publique", a ajouté Völler, ancien sélectionneur de l'Allemagne (2000-2004).



"Il est devenu un joueur si génial parce qu'il est comme il est. Et si on veut maintenant lui enlever cela, il n'aura peut-être plus sa pleine efficacité. Je ne suis pas sûr que nous puissions nous permettre de nous passer de lui", a estimé pour sa part l'ancien gardien de l'Allemagne, Jens Lehmann, sur la chaîne Welt TV.