Le caftan marocain brille de mille feux à Paris

Somptueux, majestueux, le caftan marocain a brillé de mille feux lors d'une grandiose soirée, organisée samedi soir dans un somptueux palace au centre de Paris, capitale de la mode et des défilés hauts en couleur. Elégance, raffinement régnaient en maîtres sur le podium de l'emblématique défilé Caftan du Maroc, transportant l’assistance, dans un monde de beauté et de magnificence.

Célèbres stylistes de la haute couture marocaine, mais aussi jeunes designers marocains et de la diaspora, sont venus présenter leur travail, de véritables oeuvres d’art, pour le plus grand plaisir d’un public nombreux composé de professionnels de la haute couture, de personnalités du monde de la mode, mais aussi de simples admirateurs du caftan marocain dont la réputation a dépassé les frontières nationales.

Sur le podium, défilaient des mannequins, européennes et marocaines, parmi elles l’ambassadrice du caftan marocain, Laila Haddioui. Des mannequins rendues encore plus belles avec les somptueuses tenues marocaines qu’elles exhibaient de façon majestueuse laissant le temps à l’assistance de les admirer voire les immortaliser avec leurs appareils photos. Des tenues puisées dans l’héritage séculaire marocain. De vraies œuvres d’art, faites de matières délicates, avec le savoir-faire ancestral des maîtres artisans locaux « les Maâlems ».

Brocard, velours de soie, broché de soie, tlija perlée ou encore dentelle de calais, les célèbres stylistes et designers parmi lesquels Naoual Miri, Farah Benchekroun, Sabrina Karrakchou, Siham Bouzoubaa, Mounia Bouzoubaa, Fatima Saber, Amina Saadi, Hind Iraki, Sara Zerouali (la plus jeune styliste marocaine), et Amine Mrani, organisateur de cet événement, ont su admirablement traduire ces tissus nobles en de véritables œuvres d’art.

Le défilé Caftan du Maroc a tenu aussi à associer des créateurs et stylistes de la communauté marocaine en Europe, tels que Insaf Benaissa, Zohra Laamech et Azfar Création qui ont montré à travers leurs créations leur fort attachement à leurs traditions et à leur patrimoine.

Dans une initiative qu’il entend perpétuer, Caftan du Maroc a rendu hommage, lors de cette édition, à la haute couture algérienne. Ainsi, sur le podium, le public a pu découvrir les créations de designers algériens de renom, tels que Khaled Fatma Zohra Soraya, Karim Akrouf et Selma Boulcina.

Amine Mrani, célèbre créateur marocain à la tête de Caftan du Maroc, a confié, dans une déclaration à la MAP, que c’est toujours un plaisir de venir à Paris, la ville des lumières et la capitale de la mode, pour faire connaître notre savoir-faire, notre culture et faire défiler la haute couture marocaine dans les plus prestigieux podiums mondiaux. Il s’agit de la cinquième édition de Caftan du Maroc à Paris et la 20ème à l’international, a-t-il dit non sans fierté, se félicitant que le public a pu découvrir les dernières tendances du caftan marocain, mais aussi les créations de stylistes algériens.

Soraya Khaled, célèbre styliste algérienne, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, toute sa joie de participer à cet événement.