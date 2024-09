Le bouclier de l’ALECSO décerné à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

L’Agence Bayt Mal Al-Qods s’est vu décerner le bouclier de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) en reconnaissance de ses actions distinguées, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la Ville Sainte et de ses habitants palestiniens.



Dans un communiqué, l’Agence indique que cette distinction intervient dans le cadre de l’encouragement de l’ALECSO aux instances et organisations partenaires à davantage d’efforts pour préserver le système d’éducation et d’enseignement à Al-Qods et ancrer l’identité nationale palestinienne dans les domaines intellectuel et culturel, comme cela fut souligné par le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amar, à l'ouverture de la conférence sur la situation de l’enseignement des enfants à Al-Qods, jeudi dernier à Tunis.



La cérémonie de remise du bouclier de l'ALECSO au directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, s'est déroulée lors de la clôture des travaux de la conférence, en présence du ministre palestinien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Amjad Barham, du ministre des Affaires d'Al-Qods, Ashraf Al-Aawar, de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine auprès de la République de Tunisie, des représentants palestiniens à la Ligue des Etats arabes, ainsi que des cadres et responsables de l'ALECSO.



A l'ouverture de cette conférence, M. Cherkaoui avait affirmé que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, appréhende la situation sociale qui prévaut à Al-Qods à travers une compréhension saine de la particularité de la Ville Sainte, de son statut juridique et de la nature des défis auxquels elle fait face.



Organisé par l'ALECSO en partenariat avec la Commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et la science, cet évènement a été marqué par la présentation de deux documents de travail : le premier porte sur "les politiques d'israélisation de l'enseignement, l'enseignement à Al-Qods, les défis, les violations et les moyens d'intervention" et le second document concerne, quant à lui, "le droit international et humanitaire, les droits de l'enfant et les responsabilités des organisations internationales, ainsi que leur impact sur la réalité de l'enseignement à Al-Qods."