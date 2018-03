Le beau geste des joueurs gadiris

Des joueurs de l'équipe du Hassania d'Agadir de football ont effectué jeudi une visite au centre régional d'oncologie à la rencontre des enfants atteints de caner.

Emmenés par le capitaine de l'équipe Jalal Daodui et le coach argentin, Miguel Angel Gamondi, les joueurs ont remis des articles de sport et des souvenirs aux enfants visiblement touchés par la visite de certains de leurs idoles.

A l'adresse des enfants hospitalisés, âgés d'une dizaine d'années pour la plupart, les sportifs ont surtout eu des mots de motivation, les appelant à suivre scrupuleusement leur traitement, à continuer à se battre avec courage et à rester forts pour vaincre la maladie.

Ces enfants et leurs accompagnateurs seront dimanche dans les gradins du Grand stade pour suivre le match au sommet entre le HUSA, deuxième au classement de la Botola D1 et l'Ittihad de Tanger, actuel leader, a indiqué à la MAP, le directeur du stade, Hicham Allouli, lui-même ancien joueur du Hassania.

Initiée en partenariat avec l'association régionale des photographes sportifs, cette action caritative a vu la participation de plusieurs dirigeants du club, en présence également du directeur du centre d'oncologie et du directeur de l'hôpital Hassan II.