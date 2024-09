Le bateau-musée Art Explora, l’Odyssée culturelle qui brise les frontières

Naviguant sur les flots méditerranéens, le bateau-musée Art Explora a largué ses amarres dans le port de Tanger, aspirant à abolir les distances et les frontières sociales, transformant l’art en un langage commun, avec des scènes éphémères où des œuvres habituellement inaccessibles deviennent à portée de main.



Le bateau-musée d’Art Explora s’élève ainsi comme une ode à la démocratisation de la culture, qui écarte les frontières invisibles confinant souvent l’art à une élite, libérant la beauté pour qu’elle touche tous les cœurs.



De 2024 à 2026, ce bateau-musée, de 47m de long et 55m de haut, sillonnera les côtes de quinze pays, offrant un accès gratuit à l’art contemporain, à la photographie et à des mondes virtuels.



Inspiré par les réflexions de Pierre Bourdieu, il déconstruit l’idée que la culture est réservée à quelques-uns et rêve d’un espace où chacun, quel que soit son milieu, peut découvrir la beauté et l’émotion prodiguée par les œuvres exposées.



Son originalité réside dans les ports, ces lieux souvent utilitaires, métamorphosés en villages culturels. Le catamaran, majestueux avec son message poétique "Here we dream of no more front tears" flottant au vent, devient symbole d’un dialogue interculturel, d’un appel à dépasser la conception des frontières par le pouvoir des arts.



Un des aspects les plus remarquables d'Art Explora est, sans doute, la tenue d’un festival à la programmation pluridisciplinaire, mêlant arts visuels, concerts, performances et installations en réalité virtuelle. Chaque escale devient une célébration de la diversité culturelle, abordant des thèmes variés tels que la migration, la mythologie méditerranéenne et la coexistence des peuples.



Le festival est également un lieu de rencontre et de partage. Des artistes locaux sont invités à contribuer à ce voyage culturel, apportant leur perspective et leur talent pour enrichir le dialogue entre les différentes communautés méditerranéennes.



Parmi les nombreuses escales, Tanger s’est imposée comme une étape essentielle de l'itinéraire. "Tanger s'est naturellement imposée dans le parcours du festival, en raison de la richesse patrimoniale et culturelle du Maroc, et en particulier de la ville du Détroit", a indiqué Bruno Julliard, directeur de la Fondation Art Explora, dans une déclaration à la MAP.



Cette escale au Maroc représentait un choix évident, témoignant de la diversité et de la profondeur culturelle du pays. Tanger, située au carrefour de la Méditerranée et de l’Atlantique, fascine autant par son histoire que par ses légendes, a relevé M. Julliard.



"Tanger est une ville qui fait rêver, non seulement les Marocains, mais aussi les habitants du pourtour méditerranéen", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance pour les organisateurs de capturer des images du festival et du catamaran dans ce lieu mythique. En faisant escale à Tanger, Art Explora confirme la place incontournable de cette ville dans le patrimoine méditerranéen.



La programmation à Tanger sera riche et pluridisciplinaire, comme l'a précisé Laila Hida, l'une des commissaires du festival. Le thème central de cette escale sera le mythe, à la fois ancien et contemporain, et sa transformation à travers les âges, a-t-elle souligné.



Inspirée par Tanger, ville empreinte de récits historiques et légendaires, cette édition explorera comment la ville continue de se réinventer à travers ses propres mythes.

Le son bateau-musée, qui restera à quai jusqu’au 29 septembre, rejoindra par la suite la ville de Rabat, du 11 au 17 octobre, avant de prendre le large pour d'autres étapes méditerranéennes.



Par Mehdi Nouri (MAP)