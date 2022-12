Le basculement du RAMED vers l’AMO effectif

Femmes de ménage, chauffeurs, jardiniers, coiffeurs et nourrices, entre autres, sont concernés

A quelques semaines de la fin de l’année, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) annonce le basculement des bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED) vers l’Assurance maladie obligatoire (AMO).Comme cela avait été annoncé plus tôt, le démarrage de l’Assurance maladie obligatoire pour les personnes dans l’incapacité de s’acquitter des cotisations est effectif depuis jeudi 1décembre courant.Une bonne nouvelle pour les 10,4 millions de personnes représentant quelque 4 millions de ménages, d’autant plus que l’inscription des nouveaux assurés à la CNSS se fera sans besoin de réaliser une démarche spécifique auprès de cet organisme.Ils « seront immatriculés automatiquement à la CNSS sans aucune démarche de leur part, et recevront leurs numéros d’immatriculation et le lien de téléchargement de l’attestation d’immatriculation par SMS », comme l’a, en effet, expliqué la CNSS dans un communiqué relatif à cette actualité.A noter que le numéro d’immatriculation sera communiqué par message téléphonique (SMS) au concerné, ce qui lui permettra d’accomplir plusieurs démarches en lien avec l’AMO. En cas de non-réception du numéro d’immatriculation, ce dernier n’aura qu’à appeler au prix d’un appel local les numéros mis à sa disposition (05 20 19 40 40 / 05 20 44 71 00) ou consulter le portail macnss.ma.A partir de ce portail, l’intéressé pourra créer son propre compte afin de télécharger l’attestation d’immatriculation, suivre le traitement des dossiers de remboursement des frais de soins et déclarer le RIB. Dans le cas où celui-ci est disponible, il pourra alors obtenir le remboursement des frais de soins.S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la couverture médicale, l’Assurance maladie obligatoire est un régime social qui garantit aux assurés et leurs ayants droit l’accès aux prestations de soins sans discrimination par rapport à l’âge ou à la nature de travail.Ce régime couvre les personnes qui bénéficiaient jusqu’à récemment, du Régime d’assistance médicale, ainsi que leurs ayants droit, explique-t-on de même source ; à condition toutefois que les nouveaux assurés « ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’un autre régime d’assurance maladie obligatoire », a précisé la note.Précisons également que « l’Etat prend en charge les cotisations relatives à ce régime pour cette catégorie de citoyens tant qu’ils sont dans l’incapacité de s’en acquitter ».Comme indiqué dans le communiqué, « les nouveaux assurés et leurs ayants droit, continueront de bénéficier gratuitement des prestations médicales des établissements publics de santé ».A l’instar des travailleurs salariés et non-salariés, ces derniers pourront également bénéficier du « remboursement partiel des frais de soins effectués dans les établissements de santé relevant du secteur privé, des frais de médicaments, des analyses médicales, des radiographies et des autres prestations prescrites, selon le panier de soins et les taux en vigueur ».Si le basculement du RAMED vers l’AMO offre plusieurs avantages dont l’accès aux prestations des structures de santé publiques, le remboursement des frais des médicaments, des analyses... ainsi que le remboursement des consultations et des prestations médicales dans le secteur privé, la CNSS a toutefois pris le soin de rappeler que les interventions de chirurgie plastique et esthétique (à l’exception des actes de chirurgie réparatrice et d’orthopédie maxillo-faciale médicalement requis) ne sont pas couvertes par l’AMO.En ce qui concerne les taux de remboursement ou de prise en charge, elle précise : 70% de la tarification nationale de référence, de 70% à 100% pour certaines Affections de longue durée (ALD) et Affections lourdes et coûteuses (ALC) et 100% pour les services de soins dispensés à l’étranger et qui ne sont pas prodigués au Maroc.