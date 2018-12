Le Yémen en guerre au bord d'une catastrophe majeure

Un haut responsable de l'ONU a averti samedi que le Yémen en guerre était au bord d'une "catastrophe majeure", au moment où de nouveaux combats meurtriers ont eu lieu à Hodeida, ville stratégique de l'ouest de ce pays pauvre de la péninsule arabique.

Ravagé par un conflit dévastateur depuis près de quatre ans entre le pouvoir aidé militairement par les alliés saoudiens et émiratis, et les rebelles houthis soutenus par l'Iran, le Yémen est menacé par la famine selon l'ONU qui tente d'organiser des consultations pour trouver un règlement politique.

Mark Lowcock, secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU, a achevé samedi une visite au Yémen où il s'est rendu à Sanaa, la capitale yéménite aux mains des rebelles, et à Aden, la grande ville du sud du pays où siège pour le moment le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

"Le Yémen est au bord d'une catastrophe majeure", a prévenu M. Lowcock dans un communiqué publié au terme de sa mission, ajoutant que la situation humanitaire s'était détériorée depuis son dernier séjour dans le pays en octobre 2017.

"Mais il n'est pas trop tard", a-t-il tenu à souligner en réclamant de nouvelles aides humanitaires pour l'année 2019.

Selon lui, "le Yémen est le théâtre de la plus large opération humanitaire au monde, mais en 2019 celle-ci doit encore être plus importante". Les donateurs ont fourni, en 2018, 2,3 milliards de dollars pour le plan d'aide, soit 80% des besoins du pays.

Il y a davantage de cas de malnutrition en raison du conflit et de la crise économique. "A Aden, j'ai vu des enfants émaciés si mal nourris qu'ils parvenaient à peine à ouvrir leurs yeux. L'aide humanitaire aide beaucoup de ces enfants à se remettre", a poursuivi le responsable de l'ONU.

Mais, selon lui, il y a aussi des enfants, qui font "une rechute car leurs familles n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter à manger ou à leur fournir un traitement médical adéquat".

D'après l'ONU, au moins 14 millions de déplacés sont en situation de pré-famine dans le pays où quelque 10.000 personnes ont péri dans le conflit depuis 2015.

Mettant en avant la dépendance du Yémen des aides humanitaires et des importations, M. Lowcock a répété la disposition de l'ONU à jouer un rôle clé dans le port de Hodeida (ouest), pour qu'il reste ouvert.

C'est par cette ville sur la mer Rouge, enjeu principal du conflit, que transitent 70% des importations yéménites et les aides humanitaires.

Hodeida, aux mains des rebelles, est la cible depuis des mois d'une offensive du pouvoir qui cherche à la reprendre avec l'aide de l'Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis, piliers d'une coalition militaire dirigée par Ryad et intervenue depuis 2015 au Yémen pour aider le pouvoir à stopper une offensive rebelle.

Ces dernières 24 heures, des combats ont de nouveau opposé les forces loyalistes aux rebelles à Hodeida faisant 10 morts --8 rebelles et deux loyalistes--, ont indiqué des responsables et des sources médicales.

Une trêve fragile a été instaurée le 13 novembre dernier à Hodeida mais des affrontements sporadiques ont continué.

L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, s'est rendu la semaine dernière au Yémen pour persuader les belligérants de participer à des consultations pour lesquelles il n'a fixé aucune date.

Jeudi, les rebelles ont dit qu'ils s'y rendraient "si les garanties pour une sortie et un retour (des rebelles) en sécurité au pays sont maintenues".

Le pouvoir avait lui aussi annoncé qu'il irait en Suède.