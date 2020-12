Le WAC et l’IRT conservent leur élan victorieux

A l’instar du SCCM, le WAC et l’IRT ont pu conserver, mercredi, leur élan victorieux pour le compte de la deuxième journée de la Botola Pro D1 «Inwi», devant se clôturer hier par la tenue des matches MCO-FUS et RCA-RCOZ.



Pour sa seconde sortie, le Wydad est parvenu à s’imposer sans convaincre ni plaire face à un DJH qui n’a pas démérité en retrouvant la pelouse de son stade El Abdi à El Jadida. La vieille garde des Rouges, à laquelle tient apparemment le coach Fawzi Benzarti,s’est contentée d’une courte victoire par 1 à 0, but d’Ayoub El Kaabi à la demi-heure de jeu.



Un but tout fait pour relancer de nouveau la polémique de l’arbitrage et il y a de quoi. Ce but aurait pu être refusé si l’arbitre Nheyeh ne s’était pas limité aux dires du juge du VAR Lemselek. Si le referee de centre avait consulté les images vidéos, il aurait remarqué que le ballon avait bel et bien franchi la ligne avant d’arriver à Kaâbi. Une bévue d’arbitrage qui ne sera ni la première ni la dernière et qui, cette fois, a profité au Wydad qui a aligné sa deuxième victoire et coûté cher au DHJ qui en est à sa seconde déconvenue d’affilée.



Du côté du Grand stade de Tanger, l’IRT continue sa quête de points d’entrée, s’offrant cette fois-ci l’OCS par 1 à 0, grâce à une réalisation de Taoufik Ijrouten à la 39ème mn. Alors qu’au stade municipal à Berrechid, le Youssoufia local a été accroché (0-0) par le HUSAqui a évolué en infériorité numérique tout au long de la seconde période après l’expulsion d’Al Ayoud (42è).



Pour rappel, le bal de cette deuxième journée a été ouvert mardi parla programmation de trois matches. Comme précité, le SCCM n’a pas lâché prise s’offrant la RCAZ par 1 à 0, tandis que l’AS FAR a cédé le pas à domicile devant le MAT (2-3), au moment où la RSB a été tenue en échec par le nouveau promu, le MAS, un partout.



A noter que le championnat se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la troisième journée qui débutera ce soir à 19h30 par la rencontre qui mettra aux prises la Renaissance de Zemamra et l’ASFAR, deux formations qui restent sur deux défaites et qui se trouvent sommées de se ressaisir.

Cette manche se poursuivra le week-end avec au programme de samedi les matches MAS-CAYB (15h30), OCS-WAC (17h30) et HUSA-SCCM (19h30). Pour ce qui est des rencontres dominicales, la programmation se décline comme suit : RCOZ-RSB (15h30), MAT-DHJ (17h30), tandis que le coup d’envoi de FUS-IRT et Raja-MCO sera donné à partir de 19h30.



Mohamed Bouarab