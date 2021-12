Le WAC défait par le truchement de ses propres joueurs

Le FUS de Rabat s'est imposé 3 buts à 2 face au Wydad de Casablanca (WAC), mardi soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à l'occasion de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Le FUS a ouvert la marque à la 54e minute sur penalty marqué par Mehdi Karnas, avant de doubler la mise par Reda Hajhouj à la 58e minute. Par le biais d'un doublé de Mbenza Kamboleke (80e et 86e), les Rouges sont revenus au score. Le FUS l’a finalement emporté à la 90+3èminute avec un but de Montassir Lahtimi. Au terme de ce match, les Fussistes, 18 points, se hissent à la dixième place du classement, tandis que les Rouge et Blanc se maintiennent à la première place avec 35 points.

Dans l’autre match disputé mardi, l'Ittihad de Tanger (IRT) a surclassé le Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 1 but à 0, au Grand stade de Tanger. L'IRTa débloqué la situation à la 55eminute avec le seul but du match, signé Axel Meye. Au terme de cette rencontre, la formation de la ville du Détroit, 20 points, grimpe à la septième place, alors que l’équipe gadirie se maintient à la 14e place avec 12 points.

Quant au Mouloudia d'Oujda (MCO) et au Chabab de Mohammédia (SCCM), ils n'ont pas réussi à se départager(1-1) dans un match disputé au stade d'honneur d'Oujda. L'équipe de la ville des fleurs a ouvert le score dès la 7e minute suite à un but d'Herve Guy. Le MCO a recollé au score à la 77e minute grâce à un but d’Abdellah Khafifi. A l’issue de ce match, le club de l'Oriental, 11 points, occupe l'avant-dernière place, alors que le Chabab de Mohammédia est huitième avec 19 points.

A noter que cette quinzième journée du championnat, dernière manche de la phase aller, se poursuivra aujourd’hui avec la programmation de deux rencontres devant opposer le Raja au MAS (16h00) et l’OCK à l’AS FAR (18h15). Les matches RSB-CAYB, DHJ-RCOZ et JSS-OCS devaient être disputés hier, sachant que le championnat va observer une trêve pour laisser place à laCAN, dont les débats sont prévus entre le 9 janvier et le 6 février prochain au Cameroun.