Le Trésor place 11,45 MMDH d'excédents

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, jeudi, quatre opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant total de 11,45 milliards de dirhams (MMDH). Le premier placement, avec prise en pension, porte sur un montant de 9 MMDH sur 7 jours au taux moyen pondéré de 1,41%, indique la DTFE dans un communiqué.



Les deuxième et troisième placements, également avec prise en pension, portent sur des montants respectifs de 1 MMDH et de 750 millions de dirhams(MDH),sur des périodes de 6 jours et d'une journée et aux taux moyens pondérés de 1,4% et 1,05%, ajoute la DTFE. Le quatrième placement, en blanc, porte sur un montant de 700 MDH sur une journée au taux moyen pondéré de 1,5%, fait savoir le communiqué.