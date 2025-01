Le Théâtre Riad Sultan à Tanger, trois années d’effervescence culturelle

Le Théâtre Riad Sultan situé dans la médina de Tanger est, depuis trois ans, un lieu de rayonnement culturel et artistique, avec la programmation d'une série de représentations théâtrales, de concerts et de rencontres culturelles, aux dimensions locale, nationale et internationale.



“La ville de Tanger a connu, il y a trois ans, une aventure culturelle unique en son genre, la naissance du Théâtre Riad Sultan”, a indiqué la direction du théâtre dans un communiqué, notant qu’il s'agit de la première structure théâtrale de proximité, conçue et réalisée avec passion par l’Association Bab El Bahr Cinémasrah, et fruit d’une collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la culture, la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le conseil régional et la commune de Tanger.



“En faisant le bilan de trois années de cette expérience exceptionnelle, le Théâtre Riad Sultan a relevé le défi”, a poursuivi la même source, faisant savoir que la structure a présenté 60 spectacles de théâtre à son public, soit une moyenne de 20 spectacles par an, 64 concerts et 37 rencontres, en plus de trois projections de films en tant que première expérience pour le dernier trimestre 2024.



Bien que sa capacité d'accueil ne dépasse pas 130 places, le Théâtre Riad Sultan a réussi à attirer un total de 14.002 spectateurs durant cette courte période de son expérience, dont 4.718 en 2022, 4.123 en 2023, et 5.161 en 2024, a relevé le communiqué.



Par ailleurs, la formation et l’apprentissage étant des rubriques prioritaires et fondamentales dans le registre du théâtre, trois ateliers permanents de formation ont été lancés durant cette saison, soit l’atelier “théâtre et cirque", avec quatre séances par mois au profit de 53 enfants, dont 26 âgés de 7 à 10 ans et 27 âgés de 11 à 17 ans, l’atelier "danse contemporaine", avec une séance par mois et l’atelier “théâtre pour adultes".



En outre, le Théâtre Riad Sultan a lancé de nombreux événements à Tanger au cours des trois premières années de son expérience, en partenariat avec d'autres parties. Dans ce sens, le projet "Tanger F’rja" a été lancé en deux éditions consécutives (2022 et 2023), sous le slogan "Hors des murs du Théâtre Riad Sultan, entre les murs de la médina".



Ce projet, qui vise à dynamiser les places publiques de la médina de Tanger, est une belle initiative qui vise à revaloriser l'espace urbain patrimonial de la ville de Tanger et à encourager les interactions socio-culturelles au sein de ces sites historiques, a noté le communiqué, relevant que pour montrer comment la culture et le sport peuvent se rencontrer de manière enrichissante, l'Association Bab Bhar Cinémasrah, à l’occasion de la Coupe du monde des clubs 2023, a opté pour l’organisation d’animations artistiques pour divertir les passionnés de football et mettre en avant la culture marocaine.



Ces événements en plein air, qui se sont déroulés dans différentes places publiques durant une dizaine de jours, ont non seulement diverti le public, mais également permis de faire rayonner la culture marocaine à l'échelle nationale et internationale, a poursuivi la même source.



Afin de souligner son engagement fort envers les jeunes talents de la scène marocaine et dans le cadre de la 24ème édition du Festival national du théâtre, le Théâtre Riad Sultan a accueilli la programmation "Première mise en scène", qui a offert une plateforme pour les jeunes metteurs en scène pour présenter leurs premières créations et partager leurs visions artistiques avec le public.



L'organisation de la deuxième édition du "Printemps du Jacaranda pour le théâtre méditerranéen" montre une volonté de célébrer et d'enrichir la scène théâtrale méditerranéenne, a noté le communiqué, ajoutant qu’en 2024, le Théâtre Riad Sultan a franchi une étape majeure de son rayonnement avec une programmation exceptionnelle axée sur des créations théâtrales audacieuses et des expérimentations artistiques inédites.



La scène du Riad Sultan a également vibré, du 11 au 31 mai 2024, au rythme de représentations variées qui ont conquis un public exigeant dans une atmosphère chaleureuse et intimiste. Parallèlement, des rencontres littéraires, ponctuées de séances de dédicace, ont tissé un lien privilégié entre auteurs et spectateurs, offrant ainsi un espace unique de dialogue et d’échange.



C'est ainsi que le Théâtre Riad Sultan s’est affirmé comme un sanctuaire dédié à la célébration du patrimoine et de la diversité culturelle, fait savoir la même source, affirmant que depuis son inauguration en 2021, il est devenu une scène incontournable où les arts se croisent dans une harmonie de créativité et d’émotions.



Depuis ses débuts, ce théâtre a traversé des moments d’exception, enrichis par des réussites éclatantes et des défis relevés avec panache. Il a eu l’honneur d’accueillir un ensemble d’artistes talentueux, de conférenciers inspirants et d’événements culturels provenant des quatre coins du globe.



Ces contributions ont insufflé une vitalité extraordinaire à sa programmation et émerveillé un public toujours plus nombreux, comme en témoigne la rétrospective chiffrée, a conclu le communiqué.