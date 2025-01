Le Théâtre Riad Sultan à Tanger célèbre son 3ème anniversaire avec une programmation riche et diversifiée

Pour son troisième anniversaire, le Théâtre Riad Sultan dévoile une nouvelle identité visuelle alliant modernité et authenticité, tout en réaffirmant son rôle de carrefour culturel et artistique accessible à tous.



Fidèle à ses valeurs fondatrices de créativité, d’inclusion et de partage, le théâtre propose une programmation éclectique tout au long du mois de février 2025, mêlant théâtre, musique, cinéma et danse, en plus d’initiatives pédagogiques favorisant l’apprentissage des métiers artistiques et culturels, indique un communiqué de la direction de cet espace culturel.



Les festivités débuteront, selon la même source, le samedi 1er février avec une rencontre organisée par l’Académie Ali Zaoua, visant à former des professionnels aux métiers de l’administration et de la gestion de projets culturels, tandis que le 8 février, le public découvrira la pièce « Le Mur, la lumière elle-même est plus sombre », mise en scène par Yassine Ahajjam, un drame poignant qui met en lumière deux destins isolés, séparés par un mur, dans une exploration intense des thèmes de la solitude et de la désillusion.



Le cinéma sera à l’honneur le 13 février avec la projection de «L’Automne des pommes» de Mohamed Mouftakir, un récit captivant suivant le parcours initiatique d’un jeune garçon en quête de vérité sur l’histoire de sa mère, mêlant habilement réalité et fiction pour explorer les liens familiaux et les secrets enfouis.



Côté musique, le 15 février, le Fran Molina World Champs Trio & Zougaa fusionnera jazz, flamenco et musiques du monde dans un concert mêlant rythmes et mélodies inédits, offrant une expérience musicale unique et envoûtante.



Le théâtre abritera, le 17 février, la pièce « Petits Secrets », mise en scène par Rachid Kasimi, qui plonge le spectateur dans un huis clos familial mettant en scène deux couples confrontés aux tensions de la vie quotidienne, dans un mélange d’émotions et de situations inattendues, ajoute le communiqué.



La littérature sera mise à l’honneur le 22 février à travers une conférence dédiée à « La poétique de la narration dans les œuvres d’Ahmed Bouzfour», accompagnée d’une lecture théâtralisée qui offrira au public une immersion dans l’univers de l’écrivain.



Enfin, le mois se clôturera le 28 février avec le spectacle de danse contemporaine UP°, fruit d’une résidence artistique menée par le Centre chorégraphique national "Le Phare du Havre" sous la direction de Fouad Boussouf, mêlant mouvement, musique et souvenirs d’enfance, ainsi qu’une rencontre entre le violoniste Gabriel Majou et le danseur Paul Molina, ballon de football au pied, transforme cet objet du quotidien en un symbole poétique et nostalgique



En parallèle, rappelle la direction, le Théâtre Riad Sultan poursuivra ses ateliers de théâtre, danse contemporaine et cirque, accueillant enfants, adolescents et adultes dans un cadre propice à l’apprentissage et à l’épanouissement artistique, expliquant qu’avec cette programmation audacieuse et inclusive, l’espace Riad Sultan confirme son engagement en faveur de la diversité culturelle et invite le public à célébrer trois années de créativité et de partage.