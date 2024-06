Le Souss vibre aux rythmes des festivals Timitar et Taskiouine

La 19ème édition du Festival Timitar, Signes et Cultures, se tiendra du 4 au 7 juillet prochain à Agadir, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cet évènement culturel se déroulera sur trois sites emblématiques : Place Al Amal, Place Bijaoune et le Théâtre de Verdure, offrant aux spectateurs une immersion culturelle riche et variée, indique un communiqué de l'association Timitar.



Depuis sa création en 2004, le Festival Timitar s'est affirmé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et de culture, note la même source, ajoutant que cette manifestation avait accueilli sur sa scène des artistes de renommée internationale tels que Marcel Khalifa, Yuri Buenaventura, Ziggy Marley, Nass al Ghiwan, Idir, les Gipsy Kings, Kadem Essahir, Majda Roumy, Izenziren, Samira Said et Najat Attabou.



Et de poursuivre que le festival continue de célébrer la beauté de la musique amazighe tout en ouvrant ses portes à des artistes talentueux venus des quatre coins du monde : Afrique, Moyen-Orient, Europe et Amérique.



Cette édition promet une rencontre extraordinaire entre la pureté des traditions amazighes et la diversité des musiques du monde, incarnant parfaitement l'esprit d'ouverture et de partage qui anime Timitar, selon l'association Timitar.



Né de la passion collective des habitants d'Agadir, le festival est devenu une plateforme d'échange et de partage, favorisant la découverte de la richesse de la musique amazighe et la promotion de la diversité culturelle, conclut le communiqué.



Par ailleurs, la 4ème édition du Festival Taskiouine aura lieu du 28 au 30 juin à Taroudant, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture-.



Selon les organisateurs, cet évènement qui ambitionne de valoriser la danse Taskiouine, connaitra la participation de plusieurs troupes représentant ce patrimoine enraciné dans le paysage culturel et artistique national.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la Culture à Taroudant, Chafik Bourkia, a souligné que cette manifestation vise à promouvoir la danse Taskiouine qui constitue une composante essentielle de l’identité culturelle marocaine, notant que ce Festival contribue à la préservation et au rayonnement de cet art populaire.



Ce Festival sera ponctué par un hommage qui sera rendu à des figures emblématiques ayant largement contribué à la préservation de la danse Taskiouine, à sa pérennité et sa transmission aux générations futures.



Le programme de cette édition organisée en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Taroudant et en collaboration avec la préfecture de la province de Taroudant, comprend également l’organisation d'un atelier de fabrication d’accessoires de la danse Taskiouine, outre des spectacles populaires et une conférence sur la danse Taskiouine.



Inscrite sur la liste de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la Taskiwine est une danse martiale caractéristique du Haut-Atlas occidental dont le nom provient de la corne portée par chaque danseur.