Libé
Mardi 13 Janvier 2026

Le Sous-Secrétaire adjoint à la guerre des Etats-Unis, chargé des Affaires africaines, reçu par Abdeltif Loudyi et l’Inspecteur général des FAR
En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, lundi, le Sous-Secrétaire adjoint à la guerre des Etats-Unis d’Amérique, chargé des Affaires africaines, Bryan J. Ellis, accompagné d'une délégation de haut niveau en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

A l'occasion de cet entretien, les deux responsables se sont félicités de l'excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique et du haut niveau de la coopération militaire bilatérale, indique un communiqué de l'Administration de la défense nationale.

Ils ont également réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat stratégique maroco-américain, concrétisé par la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, signée le 2 octobre 2020 à Rabat.

Saisissant cette occasion, M. Loudyi a salué la position américaine pour son soutien franc et positif à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire ainsi que les efforts constructifs entrepris dans ce cadre, souligne le communiqué.

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d'intégration régionale, lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, faisant du Royaume du Maroc un acteur important de stabilité et un exportateur de paix et de sécurité vers les pays de son voisinage.

De son côté, le responsable américain a souligné le rôle joué par le Royaume, sous l'égide et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, en tant qu'acteur important de stabilité face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination pour la conduite des stratégies de réformes et le rayonnement du Maroc en tant que pays pivot de stabilité et de paix pour son voisinage.

Toujours, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi au siège de l’Etat-Major Général des FAR, M. Bryan J. Ellis.

L’Inspecteur général des FAR et le Sous-Secrétaire adjoint à la guerre des États-Unis d’Amérique, chargé des Affaires africaines ont principalement abordé les sujets et axes de coopération militaire qui seront examinés lors de la prochaine Réunion du Comité consultatif de défense, qui aura lieu en 2026 à Washington DC, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
 


