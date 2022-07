Le Sept national se classe 3ème au Championnat d’Afrique de handball

La sélection marocaine de handball a décroché la troisième position de la 25ème édition du Championnat d'Afrique des nations(CAN) de handball, qui s’est déroulée en Egypte, après sa victoire lundi en match de classement sur la Tunisie par 28 à 24. Ainsi, le Maroc évoluera dans le groupe Gau Mondial 2023 de handball, qui se déroulera en Pologne et en Suède, aux côtés de la Croatie, des Etats-Unis et de l'Egypte. Quant à la sélection tunisienne, quatrième du tournoi, elle évoluera dans le groupe Haux côtés du Danemark, de la Belgique et du Bahreïn. Les protégés du sélectionneur national Noureddine Bouhaddioui se sont imposés durant la première mi-temps par 14 à 12. Ils ont poursuivi leur domination au cours de la deuxième mi-temps grâce aux performances exceptionnelles du gardien Jamal Aouali, et des joueurs Nabil Bentaleb et Mahdi Allaoui, ce dernier ayant été désigné homme du match. Durant ce championnat d'Afrique, le Maroc a vaincu le Cameroun par 35 à 28, puis s’est incliné face à l'Egypte, pays hôte, par 21 à 36, en phase de groupes.En quarts de finale, la sélection nationale a battu la Guinée (28- 24), avant de s'incliner face au Cap-Vert en demi-finale (19-23).