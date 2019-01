“Le Sens de la fête”, comédie française la plus exportée à l'étranger en 2018

"Le Sens de la fête", une comédie du tandem Eric Toledano et Olivier Nakache est le film français qui s'est le mieux vendu à l'étranger en 2018, selon l'organisme chargé de promouvoir le cinéma français dans le monde.

Sorti en France en septembre 2017, ce film qui a réalisé plus de deux millions d'entrées hors de France selon Unifrance, offre au duo de réalisateurs un nouveau succès international après la performance d'"Intouchables", qui a fait l'objet d'un remake aux Etats-Unis actuellement sur les écrans américains. "Le Sens de la fête", récit de l'organisation d'une fête de mariage qui vire au désastre, a enregistré "360.000 spectateurs en Allemagne, près de 400.000 spectateurs en Espagne", a précisé la directrice générale d'Unifrance Isabelle Giordano.

Le film a été récompensé mardi soir en ouverture du Festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez, dans les Alpes françaises. "Les comédies françaises à l'étranger, ça marche. Bien sûr, on connaît le succès d'+Intouchables+ et +Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?+, mais il y en a tout le temps", a relevé Mme Giordano . "Quand on a commencé dans le cinéma, on nous a expliqué que la comédie, c'était un genre qui ne s'exportait pas parce que ça faisait appel à des références locales et qu'on pouvait difficilement comprendre à l'étranger. Donc on est encore plus contents de voir qu'à l'étranger, finalement, c'est un genre qui s'exporte très bien", s'est réjoui Eric Toledano en recevant son prix. Sorti en 2011 en France, "Intouchables" avait réalisé près de 32 millions d'entrées à l'international, un record à battre pour un film français en français. Son adaptation américaine, "The Upside", sortie vendredi aux Etats-Unis s'est hissée au sommet du box-office nord-américain pour son premier week-end en salles, malgré des critiques et une polémique sur la représentation du handicap.