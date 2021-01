Le Secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient attendu au Maroc

Le Secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, effectue depuis le 3 jusqu'au 12 janvier une tournée dans la région qui le mènera notamment en Jordanie et au Maroc. Cette tournée aura pour but de "discuter de la coopération économique et sécuritaire avec les responsables gouvernementaux", indique le département d’Etat dans un communiqué diffusé dimanche. Lors de ce déplacement, il soulignera "l’engagement profond des Etats-Unis pour la promotion de la prospérité économique, la paix et la stabilité au MoyenOrient et en Afrique du Nord", précise le communiqué.