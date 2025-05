Le Salvador réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et envisage l’ouverture d’un consulat à Laâyoune

La République du Salvador a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette position a été réaffirmée par le vice-président salvadorien, Félix Ulloa lors de sa rencontre à Quito, en Equateur, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui a représenté SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie de l’investiture du président équatorien Daniel Noboa.



Cette rencontre entre MM. Ulloa et Bourita a été l’occasion de discuter de la possibilité d'ouvrir un consulat de la République du Salvador dans la ville de Laâyoune, considérée comme "étape clé" de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette région.



Les deux parties ont, par ailleurs, souligné l’amitié solide unissant le Salvador et le Maroc, réitérant leur engagement à renforcer les liens diplomatiques et la coopération bilatérale.



A cet égard, le vice-président salvadorien a exprimé la volonté de son pays d'approfondir la collaboration avec le Royaume sur des questions d'intérêt commun et d’avancer ensemble pour réunir les conditions de bien-être pour les deux peuples.