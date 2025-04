Le SIEL rend hommage à l'œuvre littéraire de Driss Chraïbi

Un hommage a été rendu à l'œuvre polymorphe de l'écrivain marocain feu Driss Chraïbi, lors d'une rencontre initiée, mardi, dans le cadre de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).



Cette rencontre, qui a eu lieu au stand commun du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), intervient dans le cadre de la célébration du soixante-dixième anniversaire de la publication du premier roman marocain sur l'immigration, "Les boucs", et de la préparation de la commémoration en 2026 du centenaire de la naissance de feu Chraïbi.



Modérée par l'universitaire Kacem Basfao, cette rencontre a proposé une lecture croisée du roman "Les boucs", animée par les écrivains Zineb Mekouar et Mustapha Kebir Ammi.



A cet égard, Kacem Basfao s’est attardé sur les dimensions visionnaires de ce roman qui, depuis sa parution à Paris en 1955, est considéré comme l’une des premières œuvres littéraires à aborder la réalité de l’immigration maghrébine en France et les projections sociales et culturelles complexes y afférentes. Il s’agit d’une œuvre de réflexion profonde sur l’Autre, la dignité et la recherche de soi dans un contexte postcolonial.



Il a souligné que feu Chraïbi a présenté dans ce texte une image précise de la marginalisation et de l'exploitation qui ont touché les travailleurs maghrébins à cette époque, à travers un récit qui porte un sens critique aigu et un ton fort de protestation.

Pour sa part, Zineb Mekouar a assimilé la pratique littéraire du défunt à la composition musicale, ajoutant que Chraïbi était en effet passionné par la musique et avait accumulé de l'expérience en composition musicale, ce qui explique en partie la dimension auditive et les mélodies présentes dans ses œuvres.



Malgré les soixante-dix ans écoulés depuis sa publication, "Les boucs" demeure contemporain, tant en termes de thème de l'immigration et de la marginalisation que de langage créatif qui défie le temps, a-t-elle fait remarquer.



De son côté, Mustapha Kebir Ammi a partagé avec le public le moment où il a découvert Driss Chraïbi, au milieu des années 60, à une époque où la littérature étrangère dominait la scène culturelle, indiquant avoir lu à l'époque avec passion et émerveillement le roman du défunt "Le passé simple".



M. Ammi a décrit ce moment comme un tournant dans sa carrière d’écrivain, car il lui a ouvert un nouvel horizon dans sa compréhension de la littérature marocaine en langue française et dans sa capacité à questionner la réalité avec audace et intensité poétique.

Né le 15 juillet 1926 à El Jadida, Driss Chraïbi grandit à Casablanca. En 1945, il s'installe à Paris pour entamer des études en chimie, avant d'opter pour la littérature et le journalisme.



Le défunt a laissé derrière lui de nombreuses publications et a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Prix Afrique-Méditerranée pour l'ensemble de ses œuvres en 1973 et le Prix de l'amitié franco-arabe en 1981.



Driss Chrabi est décédé en avril 2007 dans la Drôme (sud-est de la France), où il vivait depuis 1988.